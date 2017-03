Pensioni ultime mini pensioni, quota 100, quota 41 reali decisioni da prossima riunione Governo-Forze Sociali

Mentre continuano ad essere discusse quelle novità per le pensioni che avrebbero il grande vantaggio di ridare slancio alla crescita economica del nostro Paese, attraverso rilancio di occupazione e produttività, novità per le pensioni ormai auspicate da tutti, da cittadini, ad esponenti politici, industriali, economisti, studiosi ed esperti, sembra le reali decisioni su ciò che davvero si potrà portare avanti per rivedere l’attuale sistema pensionistico potrebbero essere prese nel corso della prossima riunione in programma tra governo e forze sociali.

Prossima riunione tra governo e forze sociali e novità per le pensioni in discussione

La prossima riunione tra governo e forze sociali, in programma giovedì 23 marzo, stando alle ultime notizie, dovrebbe porre le basi per l’avvio di un momento successivo di analisi di quelle ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero prospettarsi decisamente più importanti rispetto alle attuali novità per le pensioni di mini pensione, con e senza oneri, e quota 41. Dovranno, infatti, essere quelle novità per le pensioni in grado di rivedere l’attuale sistema previdenziale rendendolo migliore per tutti, modifiche che dovrebbero interessare:

coefficienti di trasformazione; meccanismo del’età pensionabile agganciata alle probabilità di vita; sistemi di uscita differenti in base alla tipologia di attività che si svolge;: possibile nuovo confronto sulla fattibilità della quota 100.

E’ chiaro, dunque, come dalla prossima riunione tra governo e forze sociali potrebbe effettivamente emergere la volontà del’esecutivo stesso di voler andare, o meno, realmente avanti con le novità per le pensioni importanti che tutti richiedono da tempo e che, se ben definite, potrebbero anche essere inserite nel nuovo documento di programmazione economica, probabilmente non nella prima stesura, ormai imminente, visto che stando alle ultime notizie, la presentazione della prima bozza del nuovo documento è attesa per il prossimo 10 aprile, ma nelle successive stesure è possibile che saranno portate avanti le novità per le pensioni.

Novità per le pensioni da portare avanti tra aperture e ostacoli

Molto di quello che si farà dipenderà chiaramente dalla reale disponibilità di risorse economiche da poter impiegare per le stesse novità per le pensioni, ma tutto tra qualche tempo dovrebbe essere chiaro, considerando anche che stringono i tempi per la presentazione delle misure correttive richieste dalla Comunità, del valore di 3,4 miliardi di euro, che saranno fondamentali per capire come si potrà andare avanti, in base ovviamente alla risposta comunitaria. Nonostante le ultime disponibilità e apertura da parte di diversi protagonisti del dibattito previdenziale ad andare avanti con ulteriori novità per le pensioni, al momento continuano ad essere decisamente diversi i problemi e gli ostacoli che bisognerebbe affrontare per riuscire nella reale approvazione di ulteriori novità per le pensioni di un momento successivo, visto che alla questione soldi che mancano si affiancano le ultime notizie relative a nuovi dettagli delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che restringono ancor di più la platea di beneficiari che potranno richiederle, proprio per mancanza di budget. Non resta, dunque, che attendere di capire come si concluderà la riunione di giovedì per capire intenzioni e nuovi progetti di lavoro sulle pensioni.