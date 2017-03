Pensioni ultime notizie novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Madia, Poletti, Renzi

Le intenzioni di lavoro sulle novità per le pensioni da parte del precedente esecutivo sono sempre state decisamente buone e positive, ma il grande problema che emerge dalle ultime notizie è la tendenza ormai conclamata a spendere quei soldi disponibili in maniera errata, piuttosto che fare spese oculate proprio perché il budget sarebbe limitato. Lo stesso ex premier Matteo Renzi, sin dal momento del suo insediamento, aveva annunciato la disponibilità a modificare le attuali norme pensionistiche, senza stravolgerle del tutto, e l’unico risultato raggiunto è stato quello delle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata, molto limitate, a causa di una scarsa disponibilità di risorse economiche, ma anche non strutturali e ancora una volta sperimentali. Si tratta, a detta di molti, di novità per le pensioni che si riveleranno solo un inutile spreco di soldi e inefficaci, come del resto già accaduto con altri provvedimenti. Sono, infatti, diversi gli errori compiuti nel tentativo di definire soluzioni a questioni importanti come:

la staffetta che non ha portato i risultati sperati; i decreti della PA bocciati dalla Corte Costituzionale; i tagli spese bocciati dall'Alta Corte; l’abolizione dei voucher senza la contestuale definizione di un’alternativa valida e concreta.

Le ultime posizioni del ministro Madia e conseguenze su novità per le pensioni

Da anni ormai il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, battaglia per riformare il settore della pubblica amministrazione decisamente da rivedere, tra la necessità di svecchiamento del comparto, tagli e risparmi da ottenere, e fine di truffe e furbetti cosiddetti del cartellino. Ma ogni appuntamento con il cambiamento, e i relativi decreti, è sempre problematico, e così i decreti vengono respinti o bocciati, come accaduto con la proposta della staffetta nella P.A. Oltre al decalogo per i licenziamenti, la Madia aveva già presentato misure per agevolare il ricorso alla staffetta, provvedimento bocciato ma di cui si dovrebbe tornare a parlare. Si tratta di un meccanismo che nel comparto della pubblica amministrazione potrebbe avere importanti risultati nel raggiungimento di quell’obiettivo che prevede più assunzioni di giovani in un settore che, tra tutti gli altri Paesi comunitari, risulta essere il più anziani, e per questo conseguentemente anche lento e poco produttivo.

Le ultime affermazioni del ministro Poletti e impatto su novità per le pensioni

Il ministro dell’Occupazione, Giuliano Poletti, è stato il padre di un altro provvedimento per cui sono stati investiti soldi ma che si è rivelato decisamente inutile: la staffetta generazionale, che avrebbe dovuto interessare, secondo le stime fatte ai tempi, circa 30mila persone ma che si è rivelata decisamente fallimentare, fermandosi ad un numero di domande che, come attestato dalle ultime notizie, è stato di 200-300 persone. E’ chiaro, dunque, come il denaro investito per questo provvedimento, approvato come contentino per tutti coloro che chiedevano urgenza di novità per le pensioni ma non effettivamente importante come revisione dell’attuale sistema pensionistico né tanto meno per rilanciare l’occupazione giovanile, avrebbe potuto essere risparmiato e tenuto da parte, in modo da sommarlo in un secondo momento ad altri eventuali risparmi per riuscire finalmente ad attuare novità per le pensioni importanti per tutti.

Le ultime affermazioni di Matteo Renzi e conseguenze per novità per le pensioni

Errori per quanto riguarda le novità per le pensioni sono state compiute dallo stesso ex premier Matteo Renzi, che ha deciso di aumentare le pensioni inferiori con 1,2 miliardi, ma si tratta di un aumento che, secondo le ultime notizie, non è servito per rilanciare i consumi. Gli aumenti, infatti, sono stati mediamente molto bassi, non tali da permettere ai pensionati di sbizzarrirsi con spese per portare una nuova impennata dei consumi, e anche in tal caso si tratti di dati che confermano che si sarebbe potuto raggiungere altri obiettivi investendo quei soldi in vere e proprie novità per le pensioni per modificare delle attuali regole in vigore.