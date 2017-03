Pensioni ultime notizie differenti novità seconda parte del mese per novità mini pensioni, quota 41, quota 100

Appuntamenti attesi per la seconda parte di questo mese, cosa aspettarsi per le novità per le pensioni e ultime notizie su importanti risvolti futuri

La seconda parte di questo mese prevede importanti appuntamenti che potrebbero avere conseguenze fondamentali nel dibattito sulle novità per le pensioni e ulteriori modifiche del’attuale sistema previdenziale. Solo tra qualche giorno, l’attuale situazione di stallo dell’Italia, bloccata, come confermano le ultime notizie, da diversi punti di vista, tanto economico, quanto occupazionale, di una produttività ferma e di un debito pubblico che continua ad aumentare, potrebbe iniziare a cambiare: il 27 marzo, infatti, dovrebbero arrivare le prime risposte sul nuovo sistema per il voto pronto ad arrivare in confronto in Aula. Dalle decisioni che si prenderanno, infatti, si potrà capire quando e come si andrà alle prossime elezioni politiche, anche se dalle ultime notizie, sembra più probabile ormai che il nuovo voto si terrà alla fine dell’attuale legislatura, nel 2018, e non prima. Ma, ovviamente, non vi è nulla di certo e stabilito al momento.

Documento di programmazione economica e misure correttive attese dalla Comunità

Nel frattempo, nei prossimi giorni si continuerà a discutere del piano nazionale e del nuovo documento di programmazione economica attesi, rispettivamente, per la fine di questo mese e per il prossimo 10 aprile. Probabilmente nella prima stesura del documento non ci saranno le novità per le pensioni, perché i tempi sono molto stretti e per la definizione di novità per le pensioni che, se comprese nel nuovo documento di programmazione economica, significa che potrebbero alla fine rientrare nella prossima manovra, e perché questo accada definitivamente è necessario prima che venga definito il reale budget disponibile, altrimenti si rischia di perdere di credibilità questa volta come non mai, considerando che gli annunci sulle novità per le pensioni sono sempre stati dati sempre però mai essere definiti. C’è, inoltre, da considerare che lo stesso documento di programmazione economico dovrà contenere innanzitutto misure correttive da 3,4 miliardi di euro, che ci sono state richieste dalla Comunità e senza le quali si rischia l’apertura di una nuova procedura di infrazione, e 19,5 miliardi di euro di coperture per le clausole di salvaguardia. Ed è chiaro che, al momento, sarebbero ristretti gli ulteriori margini di intervento.

La riunione di giovedì tra forze sociali ed esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

Tra i momenti particolarmente attesi della seconda parte di questo mese, le nuove riunioni in programma tra esecutivo e forze sociali per portare avanti le discussioni sulle novità per le pensioni da analizzare in un secondo momento e che potrebbero anche rientrare nel nuovo documento di programmazione economica, anche se ad oggi appare piuttosto improbabile che vengano inserite nella sua prima bozza pronta ad essere presentata il 10 aprile. Novità però si attendono con le successive stesure. La prima riunione in programma è quella che si terrà tra due giorni e che dovrebbe porre le basi per l’avvio del momento successivo di analisi e fattibilità di novità per le pensioni più profonde. Le discussioni dovrebbero riguardare:

novità per le pensioni differenti in base alle tipologie di attività che si svolgono; modifica dei coefficienti di trasformazione; revisione del sistema delle probabilità di vita: nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100.

La riunione del 30 marzo tra forze sociali ed esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

La seconda riunione in programma il prossimo 30 marzo è stata fissata soprattutto per definire il ruolo dell’Istituto di Previdenza e i ruoli decisionali tra forze sociali ed esecutivo. L’Istituti di Previdenza, del resto, come confermano le ultime notizie, è stato l’unico finora a portare effettivamente avanti atti concreti di modifica dell’attuale sistema previdenziale e che ha cercato di recuperare nuove risorse economiche con l’obiettivo, successivo, di attuare novità per le pensioni importanti e positive per tutti. Si tratta di quelle stesse novità per le pensioni che il presidente stesso dell’Istituto ha inserito nel suo piano pensioni presentato ormai tanto tempo fa, in cui rientrano novità per le pensioni di quota 100 e assegno universale per gli over 55.