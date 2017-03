Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 seconda e terza in seconda fasi pensioni dopo flop quasi prima

Da una riunione all'altra si continua a parlare di novità per le pensioni ma si fa fatica ad arrivare a una conclusione chiara e definitiva. Significa varare una volta per tutti i decreti attuativi che stanno tenendo impegnati esecutivo e forze sociali in una sfiancante trattativa e aprire una nuova pagina per le novità per le pensioni. Che poi in realtà, di tutte le richieste avanzate per migliorare il quadro delle mini pensioni, con o senza oneri, poco o nulla verrà accettato, a tal punto che c'è già chi parla di flop. La delusione più recente è quella del restringimento della finestra temporale per accedere alle mini pensioni, dettato anche dall'esigenza di tenere sotto controllo flusso e budget.

Stando infatti a quanto trapelato e in vista del prossimo faccia a faccia, l'intenzione è di concedere solo 60 giorni di tempo, dal primo maggio al 30 giugno, per presentare domanda di accesso a questo nuovo strumento per fare un passo indietro dal mondo dell'occupazione. Restano dunque sospesi i punti chiave relativi all'ampliamento delle categorie che possono accedere alle mini pensioni senza oneri; alle modifiche sulle condizioni per accedere alle mini pensioni con l'utilizzo di franchigie sia per i 12 mesi di contributi sotto i 18 anni sia per i 6 anni continuativi; alle trattative con gli istituti di credito e con le assicurazioni per la decisione finale su oneri e interessi.

Novità per le pensioni tra prima e seconda fase e anche oltre

L'urgenza è adesso rappresentata dall'indispensabilità di chiduere la partita delle mini pensioni perché tra poco più di un mese, stando almeno alle aspettative dell'esecutivo, si apriranno le porte del congedo con un ritiro massimo fino a 3 anni e 7 mesi rispetto a quanto richiesto per il trattamento di vecchiaia. Nella versione con oneri l'assegno è pagata dal lavoratore mentre in quella senza oneri è a carico dello Stato. Dopodiché si prospetta una seconda fase sulle novità per le pensioni che andrà al di là dello schema attuale. Tra i tanti provvedimenti su cui le forze sociali stanno cercando di aprire un fronte di discussione ci sono

correzioni nel sistema femminile, attualmente possibile a 57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi per le dipendenti o a 58 anni e 3 mesi per le autonome a fronte di un consistente taglio dell'assegno previdenziale; il cambiamento delle norme sulle pensioni legate alle aspettative di vita; l'applicazione di quota 100 quale somma di età anagrafica e anni di contribuzione per andare in pensione; l'introduzione di una sorta di assegno universale per chi non ha maturato i requisti per andare in pensione e si trova senza occupazione; lo studio di ulteriori sistemi per permettere di uscire prima anche con penalità; miglioramenti nei coefficienti di trasformazione; un maggiore sviluppo e una migliore autonomia delle singole Casse nella gestione della posizione previdenziale dei propri iscritti, tenendo presente che sono già tante quelle che si sono mosse per sperimentare nuovi metodi per smettere anzitempo; una maggiore differenziazione tra età della pensione e lavoro svolto e dei sistemi in base alle attività faticose svolte e tra i lavoratori che hanno iniziato l'occupazione sin da giovanissimi; un miglior riconoscimento della posizione di donne, invalidi e disabili con novità per le pensioni ad hoc e in via strutturale.