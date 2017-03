Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 anniversario Trattati Europei per le pensioni

Sabato prossimo 25 marzo è in programma a Roma una riunione dei Paesi europei per una sorta di cerimonia di celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma con ultime notizie definite finalmente nonostante alcune resistenze. In particolare, è stato i raggiunto un compromesso per riavvicinare i Paesi dell'Est Europa del gruppo di Visegrad, che comprende Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, per niente favorevoli sull’ipotesi di una Europa a più velocità. Dopo il compromesso raggiunto, il testo potrà essere firmato da tutti i 27 Paesi membri dell'Unione.

Il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma rappresenta l’avvio di quel processo di integrazione economica e politica che ha portato alla Comunità europea e ai nuovi obiettivi e progetti che verranno, con accordi su quelle questioni comuni fondamentali come commercio intracomunitario e internazionale, politiche coordinate per specifici settori come quello agricolo o dell'energia, valore di scambio, ben lontani da quelle austere politiche che pian piano sono arrivate a definire la Comunità di oggi.

Trattati europei, anniversario e significato per le novità per le pensioni

Ma ciò che vien spontaneo da chiedersi è: cosa rappresenta il rinnovo dei Trattati europei per le pensioni? Ad una attenta analisi del quadro politico comunitario attuale e delle ultime notizie sull’andamento dell’economia del nostro Paese, bloccata e con un debito pubblico in costante aumento, l’anniversario dei Trattati europei rappresenta:

il ritorno di una comunità solidale per il rilancio di un pilastro comune per aiuti e sostegni e meno rigida; come l’assegno universale e con una minore rigidità sui vincoli economici e finanziari che permetterebbe di aprire concretamente a ulteriori novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri; il rilancio delle idee di una Europa a due velocità; una uniformità di sistemi previdenziali, considerando che al momento il nostro è considerato il più rigido d’Europa.

L’importanza dei diversi passaggi e impatto concreto su novità per le pensioni

Si tratta di passaggi che potrebbero avere importante impatto sulle novità per le pensioni nel nostro Paese: se, infatti, la Comunità effettivamente allentasse le sue austere politiche, si potrebbero avere ulteriori margini di intervento sulle novità per le pensioni in Italia, misure su cui la stessa Comunità non si è mai detta d’accordo proprio perché particolarmente, e unicamente, attenta alla tenuta dei conti pubblici. E questa nuova eventuale aperture a importanti novità per le pensioni, come la quota 100 o la quota 41 per tutti, si affiancherebbe all’invito, arrivato dalla stessa Comunità al nostro Paese, ad introdurre l’assegno universale unico, misura sociale già in vigore in quasi tutti gli altri Paese europei.

Anche l’ipotesi di una Europa a due velocità avrebbe importanti conseguenze sulle novità per le pensioni in Italia, nonostante le ultime notizie su tutti i problemi che nel breve termine ne deriverebbero. L’idea di una Europa a due velocità è diventata sempre più preponderante da qualche settimana e, stando a quanto riportano le ultime notizie, prevedere un modello basato sulla distinzione tra Paesi di serie A e Paesi di serie B, ipotesi che potrebbe portare ad un euro più forte per i Paesi di Serie A che gestirebbero i Paesi dell'Euro più deboli, per riuscire a raggiungere, alla fine, una crescita e uno sviluppo comune.

Se l’Italia dovesse rientrare tra i Paesi di serie A, con politiche di integrazione e cooperazione su assistenza sociale e occupazione, ne guadagnerebbe per le stesse novità per le pensioni, considerando che negli altri Paesi, come Germania e Francia, i sistemi pensionistici sono meno rigidi rispetto a quello italiano e che negli stessi Paesi è già in vigore quell’assegno universale di cui da noi i discute ormai da troppo tempo. E’ chiaro, dunque, come per arrivare ad una sorta di uniformità di stili di vita, cambierebbero le pensioni nel nostro Paese, diventando meno rigide come negli altri, e sarebbe finalmente introdotto l’assegno universale per un adeguamento al modello europeo. Se, invece, l’Italia dovesse rientrare tra Paesi di serie B, si avrebbero solo conseguenze negative che si ripercuoterebbero su tutta l’economia e quindi anche sulle novità per le pensioni.

Ma le novità per le pensioni nel nostro Paese, come spiegato da studiosi ed esperti, avrebbero solo impatti vantaggiosi, sia da un punto di vista di rilancio occupazionale, grazie ai sistemi di prepensionamento dei lavoratori più anziani che permetterebbero ai più giovani di entrare nel mondo del lavoro, con conseguente rilancio di lavoro, produttività e consumi, quindi economica in generale; sia in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo, derivanti dalle penalità comunque a carico dei lavoratori che dovessero decidere di lasciare anzitempo la propria occupazione. E con certificazioni esterne con il compito di spiegare nel dettaglio e nel modo più meticoloso possibile tali vantaggi, si avrebbe la certezza del fatto che quanto si dice effettivamente potrebbe essere, per cui non vi sarebbe alcun motivo per continuare ad ostacolare l’approvazione di importanti novità per le pensioni nel nostro Paese.