Si va verso la prossima riunione in programma tra esecutivo e forze sociali, in programma tra due giorni, e che, secondo quanto riportano le ultime notizie, dovrebbe avviare le discussioni per un successivo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni rispetto alle attuali mini pensione, con e senza oneri, e quota 41. Stando alle ultime notizie, la prossima riunione tra esecutivo e forze sociali relativa alle novità per le pensioni dovrebbe vedere sul tavolo questioni come:

nuovo eventuale confronto sulla fattibilità della quota 100 modifica dei coefficienti di trasformazione; revisione del sistema di calcolo dell’età pensionabile agganciata alle probabilità di vita; sistemi di uscita differenti in base alla tipologia di attività che si svolge.