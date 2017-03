Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 attese per seconda fase pensioni al via tra due giorni

Gli scenari di discussione politica in Italia continuano ad evolvere: nei prossimi giorni si continuerà a parlare dei provvedimenti da inserire nel nuovo documento di programmazione economica, in cui potrebbero rientrare anche le novità per le pensioni ulteriori, anche se non nella prima stesura considerando i tempi stretti di presentazione del 10 aprile e ulteriori novità per le pensioni non ancora definite, mentre si attenderà anche l’avvio in Aula delle discussioni sul nuovo sistema di voto, il cui esito avrà chiaramente importanti conseguenti sulla decisione di anticipare o meno le prossime elezioni politiche, con conseguente impatto anche sulle novità per le pensioni che, come ormai più volte ripetuto, potrebbero essere fortemente rilanciate in caso di voto anticipato. Ma non solo: tra gli appuntamenti più attesi della settimana e che certamente avranno conseguenze sulle novità per le pensioni, la nuova riunione in programma tra due giorni tra esecutivo e forze sociali.

Prossima riunione tra esecutivo e forze sociali e cosa aspettarsi per novità per le pensioni

La grande attesa di questa nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo deriva dal fatto che, all’indomani delle definizioni delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 per cui ancora, però, si attendono gli atti finali ufficiali con relative regole di funzionamento e tempi certi di entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni, ancora sperimentali e limitate a pochi, si preannuncia, stando a quanto riportano le ultime notizie, come la prima riunione di avvio della seconda fase di lavoro su ulteriori novità per le pensioni, più importanti e profonde delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Ad oggi, però, le ultime notizie continuano a porre l’attenzione sulle posizioni divergenti di esecutivo, forze sociali e tecnici sulle ulteriori novità per le pensioni da portare avanti. Le intenzioni sarebbero infatti diverse ma, secondo le ultime notizie, nel corso della riunione che si terrà tra due giorni, dovrebbero essere sul tavolo:

novità per le pensioni con revisione delle probabilità di vita legate all’aumento dell’età pensionabile; modifiche dei coefficienti di trasformazione; definizione di novità per le pensioni basate su sistemi differenti in base alla tipologie di attività che si svolge; avvio di un nuovo confronto tecnico sulla fattibilità della quota 100.

Nei giorni e nelle settimane scorse si parlava anche di possibili discussioni sulle misure per rilanciare previdenza complementare e integrativa e novità per le pensioni a costo zero per le singole casse di categoria, volute principalmente dall’esecutivo.

Ulteriori novità per le pensioni nel nuovo documento di programmazione economica

Come a inizio pezzo accennato, le ulteriori novità per le pensioni che si preparano ad essere discusse, in base alle loro definizioni, potranno essere inserite nel nuovo documento di programmazione economica per poi arrivare nella prossima manovra. Tuttavia, la prima bozza del documento dovrà essere presentata, stando alle ultime e ultimissime notizie, il 10 aprile ed entro allora certamente le eventuali novità per le pensioni da aggiungere non saranno pronte per cui con molta più probabilità, se dovranno effettivamente rientrarvi, saranno inserite nelle prossime stesure dello stesso documento. Molto dipenderà, come ormai ben noto, dalle reali disposizioni che di budget che potranno essere impiegate per mettere a punto novità per le pensioni. Al momento, infatti, l’attenzione è principalmente puntata sulle misure correttive da 3,4 miliardi di euro da presentare alla Comunità e sulle coperture da 19,5 miliardi di euro per le clausole di salvaguardia.