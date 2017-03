Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni il paradosso delle scelte più complesse

Il debito pubblico italiano aumenta e le ultime notizie lo confermano, la crescita è bloccata e l’occupazione, soprattutto giovanile, in stallo ed è sempre più chiara la necessità di definire provvedimenti che permettano al nostro Paese di invertire una tendenza negativa che ormai regna da troppo tempo. Le intenzioni politiche sembrano esserci tutte ma, fondamentalmente, mancano i mezzi: i soldi per riuscire a far tutto ciò che si vorrebbe sono, infatti, troppo pochi e le necessità troppo alte. E in questo contesto non bisogna dimenticare gli impegni che obbligatoriamente il nostro Paese deve assolvere, vale a dire misure correttive per 3,4 miliardi di euro chieste dalla Comunità per evitare che venga aperta una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese e 19,5 miliardi di euro per coprire le clausole di salvaguardia.

Le scelte complesse che l’esecutivo continua a preferire invece di vie più semplice

Per sistemare il budget, nonostante le ultime notizie parlino di vie semplici, come aumento dell’Iva e piano privatizzazioni che permetterebbero di recuperare soldi, e anche abbastanza, nonostante si tratti di misure che nel lungo periodo avrebbero effetti negativi, per le novità per le pensioni si continua ad andare avanti preferendo scelte sempre più complesse e le ultime novità per le pensioni di mini pensione con oneri e senza oneri, e la quota 41 ad essa collegata, e i diversi tipi di assegno universale in discussione, cui si è aggiunto il recente assegno universale per figli, ne sono una dimostrazione. Si tratta di soluzioni che non potrebbero essere definite neanche tampone, come ricorrenti in questi ultimi anni, perché probabilmente si riveleranno inefficaci e un inutile spreco di soldi e perché non sono universali per tutti ma ancora una volta contribuiscono a creare solo ulteriori privilegi e potenziali errori.

Sarebbe stato preferibile, piuttosto, non far nulla, tenere da parte i soldi usati e da usare per questi interventi, per arrivare alla definizione, seppur più in là, di misure strutturali e per tutti; preferibile tenere soldi da parte per l’approvazione di novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti. Sarebbe stato preferibile scegliere così strade più semplici e su cui tutti convergono, come una novità per le pensioni di quota 100, magari a partire da chi ha iniziato a lavorare giovanissimo o per chi svolge occupazioni faticose, o un assegno universale unico che, tra l’altro, è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari. Da noi, invece, si continua a dire che mancano i soldi per introdurlo ma se ne propongono ben cinque diversi ed è decisamente un paradosso.

Esempi di modifiche e novità per le pensioni dall’estero e da aziende private

Ma per le soluzioni pensionistiche che si potrebbero vagliare in Italia si potrebbero prendere spunti anche di casi dell’estero o delle aziende private come:

Francia; Germania; Ducati; Intesa Sanpaolo.

In Paesi come Francia e Germania, infatti, già negli anni scorsi sono stati rivisti i sistemi pensionistici, con un generalizzato abbassamento dell’età pensionabile per tutti, portata a 62 e 64 anni, accompagnato da novità per le pensioni per uscire ancor prima ma graduali e con oneri, novità per le pensioni per le donne lavoratrici e novità per le pensioni che chi svolge occupazioni faticose. Per esempio, in Francia gli impiegati in occupazioni faticose e gli invalidi possono andare in pensione anche a 55 anni. Con particolare riferimento alle iniziative private per novità per le pensioni, si potrebbero seguire gli esempi di Ducati e Banca Intesa Sanpaolo che hanno avviato forme di staffetta che sembrano avere ottenere risultati, contrariamente a quella approvata dal precedente esecutivo a livello nazionale.

Altra semplice scelta potrebbe essere quella di un’estensione dell’Isopensione, che permette di anticipare l’età pensionabile fino a quattro anni, senza alcuna penalità sulla pensione finale e continuando a percepire il regolare versamenti dei contributi previdenziali da parte della azienda in cui si è impiegati, ora valido solo per gli impiegati di aziende con più di 15 dipendenti a cui manchino solo 4 anni al raggiungimento della pensione finale.