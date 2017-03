Formula 1 streaming prove libere, qualifiche, gara ufficiale

Tutto pronto per le prime prove libere, qualifiche, gare ufficiali della Formula 1 2017. E al pari degli scorsi anni viene già da chiedersi come fare a vedere in streaming tutti gli appuntamenti con le quattro ruote. Ebbene, vale la pena far presente come le opportunità siano differenti e vanno anche al di là di quanto si possa inizialmente immaginare. Una prima doppia soluzione viene fornita da Sky, detentrice anche quest'anno dei diritti alla trasmissione integrale di tutte le corse. Da una parte c'è la piattaforma Now TV per la cui fruizione non è necessario sottoscrivere alcun abbonamento, dall'altra c'è l'app Sky Go che rappresenta il completamento della proposta sul piccolo schermo. La qualità dell'esperienza visiva è stata innalzata rispetto allo scorso anno con il perfezionamento del mosaico interattivo, attraverso cui personalizzare la visione delle immagini in alta definizione.

Formula 1 streaming con le emittenti non italiane

Via libera allo streaming della Formula 1 anche sui siti delle emittenti non italiane. Di interessante c'è che nella maggior parte dei casi viene coperta l'intera stagione. Di contro bisogna far presente dell'esistenza di blocchi geografici che possono impedire il live streaming, ma chi è interessato a tentare con questa possibilità ci sono le emittenti

Österreichischer Rundfunk (Austria) Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (Bosnia ed Erzegovina) China Central Television (Cina) Radio Cadena Nacional (Colombia) Hrvatska radiotelevizija (Croazia) Cyprus Broadcasting Corporation (Cipro) RedTeleSistema (Ecuador) Yleisradio Oy (Finlandia) Georgia Public Broadcasting (Georgia) Zweites Deutsches Fernsehen (Germania)

Streaming gratis Formula 1 2017

Quasi la metà delle gare sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Il real time sarà proposto sia sull'emittente vera e propria e sia sul sito ufficiale di Viale Mazzini e attraverso l'app dedicata, gratuitamente scaricabile e installabile. Tutte le altre corse saranno gratuitamente visibili in differita a distanza di almeno 3 ore dal via. I prossimi appuntamenti sono

Gran Premio del Bahrain del 16 aprile Gran Premio di Monaco del 28 maggio Gran Premio d’Austria del 9 luglio Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio Gran Premio d’Italia del 3 settembre Gran Premio di Singapore del 17 settembre Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre Gran Premio del Messico del 29 ottobre Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre

Vedere lo streaming sui siti dei bookmaker

Tra le novità con cui tentare per vedere in streaming le gare della Formula 1 2017 c'è quella dei siti dei bookmaker. Non sono proposte tutti gli appuntamenti e spesso vengono richieste la registrazione e l'apertura di un conto, oltre alla necessità di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.