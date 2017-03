MotoGp streaming prove libere, qualifiche, gara ufficiale

Dove vedere in streaming le prove, le qualifiche, i warm up e le gare del campionato 2017 della MotoGP? I primi punti di riferimento per gli utenti italiani sono Sky Go, l'app per smartphone e tablet riservata ai soli abbonati anche se gratuitamente scaricabile, e la piattaforma Now TV per la visione anche da PC o da Mac senza necessità di sottoscrivere alcun contratto con il canale satellitare. Ma come vedremo a breve, non si tratta delle sole possibilità a disposizione degli utenti italiano. Ci sono anche altri modi alternativi per non perdere neanche un minuto di quanto accade sui circuiti di mezzo mondo nei weekend della MotoGP.

MotoGP streaming con le emittenti non italiane

Ecco allora che tra le possibilità per lo streaming ci sono i siti delle emittenti non italiane. Tra i tanti su cui è possibile tentare di vedere la MotoGP 2017 ci sono quelli riferiti alle emittenti

del Kosovo con Radio Television of Kosovo, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, di Malta con Public Broadcasting Services Limited, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, del Paraguay con Sistema Nacional De Television, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, della Repubblica Ceca con Ceská Televize, della Serbia con Radio-televizija Srbije, della Slovacchia con Slovenská Televízia.

Il tentativo per la MotoGP è sempre possibile, anche se non c'è la certezza che vada a buon fine. Alcune sentenze hanno stabilità l'illegalità di queste soluzioni mentre altre sono state di orientamento opposto. Si resta dunque in attesa di un pronunciamento definitivo da parte dell'Unione europea per scrivere la parola definitiva su questa faccenda.

Streaming gratis MotoGP 2017

Per lo streaming gratis della MotoGP 2017 occorre fare riferimento a TV8 (canale 8 del digitale terrestre), di proprietà della stessa Sky. Delle 18 gare della MotoGP, 8 verranno proposte in streaming sul sito ovvero quelle del

4 giugno in Italia Mugello 11 giugno in Spagna Catalunya 25 giugno in Olanda Assen 6 agosto in Repubblica Ceca Brno 13 agosto in Austria Red Bull Ring 10 settembre a San Marino Misano 15 ottobre in Giappone Motegi 12 novembre in Spagna Valencia

Non è gratis ma è una soluzione ufficiale il sito motogp.com che propone le gare in streaming e on demand in alta definizione. Tutto il campionato, fino al 13 novembre 2017, ha un costo di 199,99 euro, da distribuire anche in 4 rate da 50,99 euro ciascuna. Il videopass perché i clienti Sky ha invece un costo di 99,99 euro.

La novità che si può sfruttare per vedere in streaming MotoGP 2017 è rappresentata dai siti di bookmaker. Le principali agenzie operanti in Italia propongono le immagini sulle piattaforme web, anche se con una serie di limiti. Come quella relativa al ventaglio ristretto delle gare trasmesse. Senza dimenticare che questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso è un'opzione supplementare per lo streaming della MotoGP.