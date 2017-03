Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 domani giovedì incontro e giovedì prossimo ulteriore Governo-Sindacati

Prossime riunioni tra governo e sindacati, ultime notizie su questioni in discussione e conseguenze per novitÓ per le pensioni

Domani, giovedì, e giovedì prossimo, sono in programma due importanti incontri tra governo e sindacati, occasioni dalle quali si capirà molto di ciò che si vorrà e si potrà fare per ulteriori novità per le pensioni. Dall’incontro di domani, 23 marzo, dovrebbero emergere le intenzioni sull’avvio della cosiddetta seconda fase di lavoro su ulteriori novità per le pensioni, mentre la riunione di giovedì prossimo 30 sarà dedicata all’Inps e alla definizione del suo ruolo. Ma gli appuntamenti importanti non finiscono qui: il 31 marzo, infatti, stando alle ultime notizie, si attendono quei decreti attuativi necessari per la definizione delle regole ufficiali sul funzionamento di mini pensione e quota 41 e dei tempi ufficiali della loro entrata in vigore.

La riunione di domani giovedì tra governo e sindacati e conseguenze per novità per le pensioni

La riunione di domani tra governo e sindacati è quella che secondo le ultime notizie si preannuncia come la più importante perchè dovrebbe avviare le discussioni per la seconda fare di analisi di ulteriori novità per le pensioni più profonde rispetto alle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 per anticipare la pensione quest'anno, e che potrebbero riguardare:

novità per le pensioni differenti in base alle tipologie di attività che si svolgono; revisione delle probabilità di vita; modifica dei coefficienti di trasformazione.

Stando alle ultime notizie, si tratta di novità per le pensioni che potrebbero essere inserite nel nuovo documento programmatico ma quasi certamente ormai non nella prima stesura, considerando che dovrebbe essere presentato nella sua prima bozza il prossimo 10 aprile, per cui al momento i tempi di definizione di ulteriori novità per le pensioni sono abbastanza stretti. Ma in base ai risultati delle prossime discussioni tra governo e sindacati e, soprattutto, al budget realmente disponibile, è possibile che le ulteriori novità per le pensioni vengano inserite nelle successive stesure del documento che, come ormai ben sappiamo, sarà suscettibile di diversi cambiamenti fino alla definizione finale delle misure che poi dovranno essere inserite nella nuova manovra.

La riunione di giovedì prossimo tra governo ed esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

La seconda riunione, in programma giovedì prossimo 30 marzo, come detto a inizio pezzo, sarà incentrata soprattutto sul ruolo dell’Istituto di Previdenza, le sue nuove eventuali modalità di gestione e sulla questione conti dello stesso ente che, considerando le ultime notizie sui numeri negativi, preoccupano decisamente. Tuttavia, c’è da sottolineare che proprio l’Inps è stato l’unico a portare avanti finora atti concreti di modifica del sistema previdenziale, con l’obiettivo di una revisione delle stesse regole pensionistiche, per arrivare all’approvazione di importanti novità per le pensioni, come la quota 100, novità per le pensioni che, insieme all’assegno universale, rientra, del resto, nel piano pensioni messo a punto dallo stesso presidente dell’Istituto. Prima però servirà recuperare le risorse economiche necessarie.

In relazione a conti e bilancio, gli stessi sindacati, come riportano le ultime e ultimissime notizie, hanno chiaramente detto di voler andare a fondo sulla questione per capire come stanno effettivamente le cose, anche alla luce delle ultime notizie sui nuovi poteri chiesti dall'Inps, non solo esecutivi e legislativi, richieste che chiaramente preoccupano diversi esponenti di schieramenti politici e gli stessi sindacati, anche considerando quanto già fatto dall’Istituto, tra avvio dell’operazione trasparenza, avvio delle simulazioni online del futuro pensionistico di ogni lavoratore contribuente, che certo non svela verità positive, e le ultime notizie sull’annuncio della revisione contributiva delle pensioni più elevate.