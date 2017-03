Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Colla, Leonardi, Casero

Alla riunione in programma tra 24 ormai saranno presenti esponenti delle forze sociali e dell’attuale esecutivo per discutere ancora di questione previdenziale e di quelle eventuali novità per le pensioni da analizzare in un secondo momento di lavoro, novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, una volta chiarite e ben definite e avendo risorse economiche necessarie a disposizione, potrebbero essere inserite nel documento di programmazione economica che, come ormai ben sappiamo, pone le basi per i successivi provvedimenti che dovranno rientrare nella nuova manovra. Ma, considerando che le discussioni vere e proprie sulle misure della nuova manovra iniziano effettivamente sempre dopo l’estate, fino ad allora lo stesso documento sarà suscettibile di diversi cambiamenti. Al momento, l’ostacolo ancora grande da superare per annunciare con ufficialità ulteriori novità per le pensioni, così come altri eventuali provvedimenti importati, è il budget fortemente limitato. Ma dalle prossime riunioni tra esecutivo e forze sociali quanto meno si capiranno le reali intenzioni su ciò che si vorrà eventualmente portare avanti. Le posizioni, però, tra forze sociali ed esponenti dell’esecutivo continuano ad essere contrastanti.

Le recenti affermazioni di Colla e impatto su novità per le pensioni

Vincenzo Colla, esponente delle forze sociali, è tra coloro che, stando alle ultime notizie, spinge perché si vada avanti con ulteriori novità per le pensioni che siano più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41 ma è anche tra coloro preoccupati del fatto che gli atti finali con le regole ufficiali di funzionamento delle stesse novità di mini pensione e quota 41 slittino ancora, rischiando di far slittare anche l’entrata in vigore ufficiale delle stesse novità per le pensioni, fissata per il prossimo mese di maggio. Mancano, infatti, ancora diversi dettagli relativi alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, compresi quei tassi di interesse da calcolare sulla restituzione della mini pensione agli istituti di credito e che saranno fondamentali per capire se effettivamente converrà lasciare anzitempo la propria occupazione con la mini pensione.

Le ultime affermazioni di Leonardi e conseguenze su novità per le pensioni

Pronto a rilanciare ulteriori novità per le pensioni anche Marco Leonardi, nuovo responsabile dei tecnici, che ha già aperto ad una nuova analisi tecnica di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100. Si tratta di una novità per le pensioni da sempre considerata la migliore soluzione pensionistica per tutti ma che, stando alle stime fatte, costerebbe troppo, circa 7 miliardi di euro, per questo si potrebbe avviare una nuova analisi, per una nuova stima e se il budget sarà disponibile probabilmente si potrebbe finalmente andare avanti con importanti cambiamenti per le pensioni, a fronte delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, come ha affermato Leonardi rischiano di rivelarsi inutili e di contribuire solo ad aumentare il debito pensionistico.

Le ultime posizioni di Casero e impatto su novità per le pensioni

Potrebbe essere presente alla riunione tra esecutivo e forze sociali anche il viceministro al Dicastero dell’Economia, Luigi Casero, ma la sua posizione non sarebbe certamente tra coloro che sostengono l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni. Casero, del resto, è un rappresentante di quel Dicastero dell'Economia che ha sempre affermato chiaramente di non voler rivedere l’attuale sistema delle pensioni. Per il Tesoro, infatti, quelle novità per le pensioni di cui da tempo si discute non sono ancora una priorità per il nostro Paese.