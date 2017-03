Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni due riunioni molto più importanti delle precedenti

Nei prossimi giorni, a partire da domani, si prospettano nuovi appuntamenti che potrebbero avere un impatto decisamente importante sulle novità per le pensioni. Si attendono, infatti, gli esiti delle due prossime riunioni tra esecutivo e forze sociali e la presentazione degli atti ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, con la speranza che non vengano ulteriormente rimandati, perché un ulteriore rinvio potrebbe portare ad un ritardo dell’entrata in vigore ufficiale delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, al momento fissata per il prossimo maggio.

La prima riunione di domani tra esecutivo e forze sociali e impatto su novità per le pensioni

La prima riunione che si terrà domani tre esecutivo e forze sociali sarà forse quella più importante perchè finalmente si parlerà del successivo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, dovrebbero riguardare:

novità per le pensioni differenti in base alle tipologie di attività che si svolgono; revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 100; modifica dei coefficienti di trasformazione.

Come ben si può vedere, si tratta di alcune delle novità per le pensioni che da tempo si richiedono e che contribuirebbero, in maniera importante e profonda, alla revisione dell’attuale sistema previdenziale, troppo rigido, e che rende impossibile talvolta, soprattutto a determinate categorie di lavoratori, di raggiungere i requisiti pensionistici attualmente richiesti. Secondo le ultime notizie, se si dovesse trovare effettivo accordo su queste novità per le pensioni, e budget ovviamente, potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica che definisce quelle che diventeranno le misure ufficiali della nuova manovra. Ma si tratta di discussioni che si protrarranno decisamente molto, considerando che per la prima stesura del documento, da presentare il 10 aprile, certamente ulteriori novità per le pensioni non saranno messe a punto.



La seconda riunione della prossima settimana tra esecutivo e forze sociali e conseguenze per novità per le pensioni

All’indomani della riunione di domani, la prossima settimana, più precisamente giovedì prossimo, è già in programma una nuova riunione tra esecutivo e forze sociali, occasione durante la quale si tornerà a parlare di questione previdenziale ma non di novità per le pensioni: le ultime notizie confermano infatti che l’attenzione della riunione della prossima settimana sarà concentrata su ruolo e novità dell’Istituto di Previdenza nell’ambito di gestione delle pensioni, sui suoi conti, su cui le stesse forze sociali vorrebbero avere le idee chiare, sui nuovi poteri richiesti dallo stesso Istituto, non solo esecutivi e legislativi, che, come facilmente immaginabile, stanno creando molte perplessità e preoccupazioni sia in alcuni esponenti politici dei diversi schieramenti sia nelle stesse forze sociali. Ciò che ci si chiede è cosa emergerà, dunque, dalla riunione di giovedì prossimo e se l’Istituto di Previdenza ne uscirà, diciamo, vincitore, con la possibilità di continuare ad andare avanti in quel processo di revisione del sistema previdenziale che ha già avviato al suo interno, l’unico, forse, ad aver effettivamente dato il via ufficiale e modifiche e cambiamenti che, come nelle intenzioni dello stesso presidente dell’Istituto, dovranno arrivare ad interessare anche le novità per le pensioni per permettere un’uscita anticipata dalla propria occupazione a tutti.