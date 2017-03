Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 tre elementi si aggiungono a lista riunione Forze Sociali-Esecutivo

Attesa degli atti finali con le regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e avvio sidi un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni: sono questi, secondo le ultime notizie, i prossimi passaggi fondamentali per continuare ad andare avanti con le novità per le pensioni. Le discussioni sulla questione previdenziale si protraggono ormai da lungo tempo e all'indomani delle ultime notizie su mini pensione e quota 41, che saranno in vigore dal prossimo maggio, a meno di ulteriori slittamenti degli atti finali, ma pur sempre limitate e sperimentali, si punta verso novità per le pensioni che siano finalmente per tutti. E se possibile anche strutturali. E' ormai conclamata, infatti, la necessità di una urgenza di novità per le pensioni che modifichino la rigidità delle norme attualmente in vigore, soprattutto alla luce delle ultime notizie su andamento dell'occupazione italiana e della produttività. E l’avvio si un successivo passaggio dovrebbe aprire le porte alla realizzazione di novità per le pensioni più profonde e che interessino tutti.

Nuova riunione domani tra forze sociali ed esecutivo e novità per le pensioni sul tavolo

Dopo la definizione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e le ultime notizie che circolano sui tempi della loro entrata in vigore, per cui le domande potranno essere presentate dal primo maggio e fino al prossimo 30 giugno per l’ape social, domani, in occasione della nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo, dovrebbe aprirsi un nuovo momento di confronto sulle stesse pensioni e dovrebbe prendere il via quel momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41 e che valgano per tutti, senza tutti quei limiti e paletti fissati proprio per le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Ma quali saranno gli argomenti sul tavolo di domani? Le ultime notizie parlano di discussioni che dovrebbero riguardare:

novità per le pensioni di quota 100, per cui il nuovo responsabile dei tecnici si sarebbe detto disponibile ad avviare una nuova analisi tecnica di fattibilità; assegno universale forse solo per chi non raggiunge la pensione definizione degli elementi delle novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41 che ancora rimangono da chiarire e tempi ufficiali degli atti finali.

Per quanto riguarda le ulteriori novità per le pensioni su cui invece si concentreranno le discussione, sembrano tre gli elementi principali che verranno presi in considerazione, vale a dire:

revisione dei coefficienti di trasformazione; modifiche del sistema legato alle probabilità di vita; definizione di sistemi pensionistici differenti in base alle tipologie delle attività che si svolgono.

Ulteriori novità per le pensioni da inserire in nuovo documento di programmazione economica

Le ultime notizie, però, parlano anche di possibili discussioni sulla definizione di una pensione contributiva di garanzia per determinate fasce di reddito e anni di contribuzione, che sarebbe a carico della fiscalità generale e collegata ad un eventuale taglio del cuneo sui contributi previdenziali. Le ulteriori novità per le pensioni che verranno definite a partire dalla riunione di domani tra esecutivo e forze sociali dovrebbero poi rientrare nel nuovo documento di programmazione economica. Come ormai sappiamo, si tratta di quel documento che pone le basi per le misure che poi dovranno essere inserite nella nuova manovra dell’esecutivo di fine anno. La prima bozza del documento sarà presentata il 10 aprile ma entro allora non sarà possibile definire ulteriori novità per le pensioni per cui, budget permettendo, se effettivamente vi saranno inserite arriveranno di certo con successive stesure dello stesso documento. Non resta, dunque, che attendere l’esito della riunione di domani per capire quali saranno le reali intenzioni di lavoro di esecutivo e forze sociali sulle ulteriori novità per le pensioni da portare avanti.