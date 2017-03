Pensioni ultime notizie svolta per tutti seconda fase pensioni incontro Governo-Sindacati,decreti mini pensioni,quota 41,quota 100

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 14:09): E' comunque una svolta fondamentale per tutti, non solo per qualcuno con determinate condizioni, o per meglio dire sarebbe una svolta (usare il condizionale è d'obbligo) per le novità per le pensioni per tutti se uno dei punti della seconda fase dovesse riuscire a passare in quanto muterebbe il sistema attuale per tutti, basti pensare alle probabilità di vita e ai coefficentid i trasformazione. Certo, si arriva non con il massimo ottimismo nelle ultime notizie e ultimissime.

Il rischio di arrivare all'ultimo minuto con le novità per le pensioni spingendo così gli interessati a decidere all'ultimo istante se accedere a meno ai nuovi metodi per smettere anzitempo è reale. La riunione di domani tra governo e sindacati sui decreti attuativi da varare potrebbe essere quella decisiva per sistemare gli ultimi tasselli. Ma non c'è dubbio che, come da indiscrezioni trapelate dalle ultime notizie, se le intenzioni sono quelle di far partire le novità per le pensioni già il primo maggio, è stato accumulato il ritardo. Restano infatti da definire alcuni particolari essenziali per lo stesso lavoratore ovvero quei dettagli in grado di far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra nella bilancia delle decisioni.

Novità per le pensioni: tanti dettagli da definire

Sono diverse le domande da cui si attende una risposta. Ad esempio, nei testi delle novità per le pensioni si legge espressamente come la pensione mensile non per accedere alle mini pensioni senza oneri è pari a 1.500 euro. Ma cosa succede se si oltrepassa questa soglia? Si viene totalmente esclusi o si applica il massimale di 1.500 euro. La parola spetta ai decreti attuativi. Così come in relazione alla definizione di disoccupato. Si fa parte di questa categoria così da poter accedere alle mini pensioni senza oneri se la situazione si è realizzata esclusivamente dal primo gennaio di quest'anno o anche prima ovvero qual è la finestra temporale?

E che dire dei possibili beneficiari? La legge stima di finanziare massimo 35.000 domande e quindi sarà una gara a chi arriva primo? Non è escluso che i decreti attuativi (ce ne saranno complessivamente quattro) possa introdurre priorità differenti. Ma sono anche altri i dubbi da chiarire in tempi brevi, tra cui:

l'esatta platea dei beneficiari delle mini pensioni senza oneri; il rapporto con gli istituti di credito e le assicurazioni in riferimento ai tassi di interesse; quanto diminuirà la pensione di chi accede.

E già si parla di seconda fase delle novità per le pensioni: ultime notizie

Assume quindi contorni apparentemente paradossali l'intenzione di aprire un secondo fronte di discussione sulle novità per le pensioni prima ancora che il primo sia chiuso. Tra i temi in agenda ci sono

lo studio di ulteriori sistemi per permettere di uscire prima anche con penalità; una maggiore differenziazione tra età della pensione e lavoro svolto e dei sistemi in base alle attività faticose svolte e tra i lavoratori che hanno iniziato l'occupazione sin da giovanissimi; il cambiamento delle norme sulle pensioni legate alle aspettative di vita; miglioramenti nei coefficienti di trasformazione; un miglior riconoscimento della posizione di donne, invalidi e disabili con novità per le pensioni ad hoc e in via strutturale; correzioni nel sistema femminile, attualmente possibile a 57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi per le dipendenti o a 58 anni e 3 mesi per le autonome a fronte di un consistente taglio dell'assegno previdenziale; un maggiore sviluppo e una migliore autonomia delle singole Casse nella gestione della posizione previdenziale dei propri iscritti, tenendo presente che sono già tante quelle che si sono mosse per sperimentare nuovi metodi per smettere anzitempo; l'introduzione di una sorta di assegno universale per chi non ha maturato i requisti per andare in pensione e si trova senza occupazione; l'applicazione di quota 100 quale somma di età anagrafica e anni di contribuzione per andare in pensione.