Pensioni ultime notizie novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Ricciardi, Belotti, Boeri

All’indomani dell’approvazione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui si attendono ancora gli atti finali ufficiali e l’ufficiale entrata in vigore, si apre un nuovo capitolo di discussione relativo alla questione previdenziale, che parte dall’avvio di discussioni per un momento successivo di analisi e lavoro su ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero prevedere, tra le altre misure, anche modifiche all’attuale meccanismo di definizione dell’età pensionabile legata alle aspettative di vita. Si tratta del fondamento logico delle attuali norme previdenziali che prevedono uno scatto di età, ogni due anni, di tre, quattro mesi, in base, appunto all’aumentare delle speranze di vita degli italiani. Ciò significa che il sistema pensionistico italiano, già considerato il più rigido tra quelli dei Paesi comunitari, tenderà a diventar sempre più rigido, fino a mandare i suoi cittadini in pensione a 70 anni, una soglia di età decisamente impossibile da raggiungere. Proprio per bloccare questo sistema, è necessario avviarne una profonda revisione che contribuirebbe a modifiche importanti delle pensioni attuali, andando anche oltre le novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti.

Le ultime affermazioni di Ricciardi e conseguenze per novità per le pensioni

Fortemente convinto della necessità di rivedere questo meccanismo delle aspettative di vita, il presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi, che ha affermato come questo sistema sia causa del forte squilibrio sociale del nostro Paese. Ricciardi ha, innanzitutto, sottolineato l’impossibilità di un adeguamento per tutti dello’età pensionabile alle speranze di vita considerando che, come riportano le ultime notizie, in alcune regioni, come Campania e Sicilia, la speranza di vita alla nascita è di 4 anni inferiore rispetto ad altre regioni, sfiorando i livelli di Paesi come Bulgaria e Romania, a fronte di regioni del Nord che, invece, sembrano vivere come i Paesi del benessere del Nord Europa.

Il divario tra le regioni, che si nota nello stile di vita, nell’occupazione, nelle differenze di assistenza sanitaria, cure della persone, secondo quanto affermato da Ricciardi, è destinato a crescere se non si interverrà con importanti novità per le pensioni di revisione del sistema delle speranze di vita. Secondo il presidente dell'Istituto superiore di sanità, infatti, l’agganciamento dell’età pensionabile alle aspettative di vita non può più sussistere, perchè se la speranza di vita si riduce viene meno, di conseguenze, la logica che regge le attuali norme pensionistiche, del lavorare di più perché si vive più lungo.

Le ultime posizioni di Belotti e conseguenze su novità per le pensioni

La teoria di necessaria revisione del sistema pensionistico basato sulle aspettative è condivisa anche dal ricercatore Federico Belotti, del CEIS Tor Vergata, secondo cui, tra l'altro, vivere più a lungo non è sempre sinonimo di vivere bene, per cui è possibile che i lavoratori, pur arrivando ad una età elevata, vi arrivino con problemi di salute tali da non permettere di continuare ancora a lavorare. Secondo le ultime notizie rese note da uno studio portato avanti da Belotti, insieme ad altri colleghi, le malattie croniche, talvolta invalidanti, sopraggiungono, proprio, in età avanzata. Grazie a nuove cure e tecnologie, si tratta di malattie che oggi giorno si presentano ormai sempre più in là con l'età per cui pur vivendo più a lungo, è possibile che si viva anche peggio negli ultimi anni di vita. Ed è ben chiaro come non si tratti di un aumento dell'età vissuto sempre in buona salute per cui si può continuare a lavorare. Senza considerare poi che ogni lavoratore, avendo già una intera vita di lavoro e sacrifici alle spalle, merita di arrivare anche a godersi il meritato riposo.

Le ultime affermazioni di Tito Boeri e impatto su novità per le pensioni

Anche il presidente dell’Istituto di Previdenza, Tito Boeri, ha affermato, ma già da lungo tempo, la necessità di una revisione del sistema delle speranze di vita per le pensioni, con la definizione di correttivi e aggiustamenti che sleghino le pensioni attuali dall’errata logica della regola su cui si basa l’attuale norme previdenziale. Non è pensabile che, a regime, i lavoratori italiani vadano in pensione a 70 anni: si tratta di una soglia anagrafica che diventerà impossibile da raggiungere per i lavoratori, a quell’età particolarmente stanchi, ma che contribuirà a bloccare, allo stesso tempo, ancor di più la produttività italiana, già ferma.