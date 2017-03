Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 probabilità di vita per rilancio pensioni ritornano centrali

Revisione del sistema delle probabilità di vita per importanti novità per le pensioni: ultime notizie da nuove ricerche e conseguenze

La possibile revisione delle probabilità di vita tra le novità per le pensioni in discussione nella prossima riunione che si terrà tra meno di 24 ore ormai. Si tratta di una revisione che alla luce delle ultime notizie sulle condizioni di vita degli italiani appare decisamente indispensabile, esattamente come i coefficienti di trasformazione determinare l’importo del trattamento pensionistico tenendo conto dell’aspettativa di vita del soggetto al momento del pensionamento, che non sono più così veritieri. L’importo della pensione annua, infatti, si ottiene applicando al montante contributivo del lavoratore, cioè alla somma dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa rivalutati sulla base della crescita del Pil, il coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione.

Probabilità di vita da modificare per novità per le pensioni e conferme da nuovo studio

La necessità di modifiche del sistema pensionistico collegato alle probabilità di vita è confermata dalle ultime notizie rese note dall'Istituto superiore di sanità, che ha attestato come in alcune regioni italiane, come Sicilia e Campania, la speranza di vita alla nascita è di 4 anni inferiore rispetto ad altre regioni, arrivando a raggiungere quasi i livelli di Bulgaria e Romania, risultati allarmanti che derivano dai dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane e che hanno evidenziato differenze e forti fattori di rischio per la salute sempre più forti tra Nord e Sud. Nelle regioni del Nord, invece, si attesta una speranza di vita maggiore. Si tratta di risultati emersi da indagini sullo stato di salute dei cittadini che in alcune regioni, come la Lombardia, possono beneficiare di strutture per la cura molto funzionali.

Molto richieste anche analisi di controllo e screening, derivanti anche da condizioni economiche migliori rispetto a cittadini delle regioni del Sud, che permettono ai cittadini del Nord di sostenere spese di visite e cure. Le ultime notizie, infatti, associano il Sud del nostro Paese alle regioni dell'Est Europa e persino dell'Africa e ciò che chiaramente emerge è che nelle regioni del Sud la speranza di vita scende mentre nelle Regioni del Nord sale. E’ chiaro, dunque, come quella logica su cui si basano le attuali norme pensionistiche di aumento dell’età pensionabile legata alla probabilità di vita che cresce venga così meno.

Attuali norme pensionistiche e sistema basato su probabilità di vita

Come ben sappiamo, ormai, le attuali norme pensionistiche che hanno aumentato l’età pensionabile per tutti, indistintamente, e esteso a tutti il calcolo della pensione finale con sistema contributivo, si basano sulla logica del vivere più a lungo con conseguente possibilità di lavorare più a lungo. Ma, considerando che le ultime notizie attestano un abbassamento della speranza di vita, allora, logicamente, bisognerebbe cambiare il meccanismo vigente. E con una revisione delle probabilità di vita si potrebbe modificare l’attuale sistema, andando oltre le novità per le pensioni di quota 100 e quota 41.

Sappiamo, infatti, che l’età pensionabile dal primo gennaio 2016 è salita, passando sai 66 anni e sette mesi ai 66 anni e sette mesi, e un ulteriore scatto, come confermano le ultime notizie, è atteso dal primo gennaio 2019, e poi ancora nel 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, per arrivare all’età pensionabile di 70 anni. Le ultime notizie rese note dall’Istat, però, hanno accertato che la probabilità di vita si è abbassata e questo sarebbe il primo motivo per cui l’attuale sistema dovrebbe essere rivisto e si tratta di una revisione importante soprattutto per quelle categorie di lavoratori, come chi è entrato giovanissimo nel mondo occupazionale o chi svolge occupazioni faticose, per cui dovrebbero essere definite regole specifiche, esattamente come quelle esistenti prima dell’entrata in vigore delle attuali regole previdenziali.

Inoltre, da una recente ricerca condotta dalla Fondazione Farmafactoring nell'ambito del Rapporto annuale sulla sanità in controluce e realizzato insieme al CEIS Tor Vergata emerge come nelle persone tra i 54 anni e 65 anni si riscontrino quei gravi problemi di salute che pregiudicano lo svolgimento di attività, con impatti negativi anche sulla produttività, peggiorando le condizioni di vita dei cittadini e comportando aumenti di costi per la cura assistenziale. Si parla, infatti, di ben 8,7 miliardi di euro annui. Tuttavia se il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alle probabilità di vita venisse rivisto, i requisiti per la pensione, almeno fino al 2021, dovrebbero rimanere fissati a 67 anni di età. Cancellando, dunque, le probabilità di vita, tornate abbastanza centrali nelle discussioni sulle novità per le pensioni, si potrebbe andare davvero verso un cambiamento positivo profondo delle pensioni attuali.