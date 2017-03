iPad nuovi modelli: uscita in Italia, prezzi e caratteristiche tecniche. Quando e come in vendita

Apple scommette sui nuovi modelli iPad 2017 per rilanciare il comparto tablet. La nuova versione si chiama semplicemente iPad, è ordinabile da venerdì 24 marzo 2017 con consegne la prossima settimana, anche in Italia.

iPad, caratteristiche e prezzi

Dal punti di vista tecnico, la nuova tavoletta multifunzione della società di Cupertino mostra un display da 9,7 pollici e risoluzione pari a 2.048 x 1.536 pixel a 264 ppi. A spingerlo ci pensa il chip A9 con architettura a 64 bit accompagnato dal coprocessore M9 integrato. A bordo trova spazio il nuovo sistema operativo iOS 10 con le app AirDrop, AirPlay, AirPrint, Centro di Controllo, Centro Notifiche, Siri Ricerca Spotlight, Apple Music, In famiglia, iCloud Drive, Multitasking, Tastiera QuickType, Night Shift. Secondo Apple, la durata della batteria è fino a 10 ore di navigazione in Wi-Fi, riproduzione video o riproduzione audio e fino a 9 ore di navigazione web su rete dati cellulare.

Le fotocamere sono due sul nuovo iPad. C'è quella posteriore da 8 megapixel con autofocus, panorama (fino a 43 megapixel), HDR per le foto, controllo esposizione, modalità scatto in sequenza, tocca & metti a fuoco, timer autoscatto, diaframma con apertura ƒ/2.4, biettivo a cinque elementi, filtro IR ibrido, sensore BSI (backside illumination), stabilizzazione automatica dell'immagine, rilevamento volti, geotagging delle foto. E c'è quella anteriore da 1,2 megapixel con diaframma con apertura ƒ/2.2, registrazione video HD (720p), sensore BSI, HDR per foto e video, rilevamento volti, modalità scatto in sequenza, controllo esposizione, timer autoscatto.

In dote porta con sé il Touch ID con cui sbloccare il dispositivo, mantenere private le loro informazioni personali nelle app e approvare acquisti su App Store, iTunes Store e iBooks Store. Le release tra cui scegliere sono quattro ed esattamente

iPad da 32 GB solo Wi-Fi a 409 euro iPad da 128 GB solo Wi-Fi a 509 euro iPad da 32 GB Wi-Fi + Cellular a 569 euro iPad da 128 GB Wi-Fi + Cellular a 669 euro

A detta di Philip Schiller, senior vice president worldwide marketing di Apple, "iPad è il tablet più popolare al mondo. I clienti apprezzano il suo ampio schermo da 9,7 pollici per guardare film e programmi TV, navigare sul web, videochiamare con FaceTime e sfogliare gli album fotografici; e ora l’iPad è ancora più accessibile. I nuovi clienti e tutti gli utenti che desiderano effettuare l'aggiornamento da un modello precedente ameranno questo nuovo iPad da utilizzare a casa, a scuola e al lavoro, grazie allo splendido display Retina, al nostro potente chip A9 e alla possibilità di accedere alle oltre 1,3 milioni di app sviluppate specificamente per questo dispositivo".

Come argomentato da Apple, il nuovo iPad permette di comunicare in modo animato in Messaggi, di sfruttare Siri con le app preferite, di utilizzare versioni riprogettate delle app Mappe, Foto, Apple Music e News, e di fruire della nuova app Casa per gestire in modo semplice e sicuro i dispositivi di domotica in un unico posto.