Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Dijsselbloem, Comi, Pitella

Le ultime posizioni di Dijsselbloem, Comi, Pitella su andamento dell’Italia ed eventuali novità per le pensioni importanti e vantaggiose per rilancio

La Comunità attende dall’Italia la presentazione delle misure correttive richieste del valore di 3,4 miliardi di euro che dovrebbero essere pronte entro il prossimo mese di aprile e che se non arriveranno, come riportano le ultime notizie, potrebbero comportare il rischio sempre più concreto di apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. E questa decisione avrebbe un deciso impatto negativo su tutti i provvedimenti che l’Italia vorrebbe portare avanti per spingere una reale crescita dell’economia interna. Tra questi, anche ulteriori novità per le pensioni su cui, tra l’altro, la Comunità non si è mai detta d’accordo. Ed è difficile avere sostegno dalla Comunità che considera comunque il nostro Paese fondamentalmente incapace di affrontare sfide e ricrescita.

Le ultime affermazioni di Dijsselbloem e conseguenze su novità per le pensioni

A dimostrazione di questa ‘bassa’ considerazione dell’Italia, le ultime affermazioni del presidente olandese dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, che ha affermato come durante la crisi dell'euro i Paesi del Nord abbiano dimostrato solidarietà con i Paesi più colpiti, mentre i Paesi del Sud pensino a spendere tutti i soldi ‘in alcol e donne’ pronti però poi a chiedere aiuto. Si tratta di affermazioni che hanno chiaramente scatenato una vera e propria bufera, con deputati italiani e anche spagnoli che hanno parlato di parole ‘vergognose’. Ma si tratta di affermazioni che fanno chiaramente capire come si dia poca fiducia al nostro Paese ed è una posizione che non lascerebbe ben sperare in ulteriori margini di interventi da darci.

Le ultime posizioni di Comi e impatto su novità per le pensioni

Nonostante sforzi conclamati, però, è anche vero che la nostra reputazione, come quella di altre nazioni, non può essere buona dopo che diverse volte gli impegni annunciati non sono stati mantenuti e i vari scandali successi come quello dei rimborsi che dell'europarlamento che hanno coinvolto diversi italiani, tra cui Laura Comi di Forza Italia, che, come riportano le ultime e ultimissime notizie, ha assunto la madre come sua assistente parlamentare pagandola 126mila euro, o anche esponenti dei pentastellati.

Si tratta di dimostrazioni per la Comunità negative, che probabilmente potrebbero avere solo impatti negativi sul nostro Paese e sulle importanti questioni che si vorrebbero portare, novità per le pensioni comprese, nonostante da tempo si dica che si parla di misure che porterebbero esclusivamente risultati positivi per la stessa economica italiana, riuscendo anche in quell’obiettivo di rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, che ci è stato richiesto dalla stessa Comunità.

Le ultime affermazioni di Pittella e impatto su novità per le pensioni

Starebbe a autorevoli personalità inserite nella Comunità, come Gianni Pittella, presidente del gruppo dei Socialisti al Parlamento comunitario, spiegare le reali intenzioni del nostro Paese e l’importanza e la portata di alcuni provvedimenti di cui si sta discutendo, novità per le pensioni comprese, che, come spesso affermato, porterebbero diversi vantaggi, sia da un punto di vista di rilancio occupazionale, e quindi anche di produttività, sia in termini di risparmi, che si accumulerebbero, seppur nel lungo periodo, grazie alle penalità a carico di chi comunque dovesse decidere di lasciare anzitempo la propria occupazione.

Del resto Pittella stesso ha sempre affermato di essere favorevole all’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese proprio perché collegate all’occupazione, perché attraverso modifiche e novità si potrebbe finalmente sbloccare l'ascensore sociale, che oggi impedisce ai giovani di crearsi una vita e un futuro. E per convincere la Comunità dei vantaggi che deriverebbero dalle novità per le pensioni di uscita prima, come la quota 100 o la quota 41 per tutti, si è anche parlato di certificazioni esterne mirate proprio a dimostrare con numeri e fatti concreti gli impatti positivi che le stesse novità per le pensioni avrebbero.