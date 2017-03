Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 tra veri e finti condizionamenti dall'Ue

Ormai da tempo i rapporti tra Italia e Ue sembrerebbero sempre più tesi, a causa delle austere politiche europee che impongono troppi vincoli e pongono troppa attenzione alla tenuta dei conti pubblici, impedendo all’Italia, come ad altri Paesi, di lavorare come effettivamente vorrebbero. D’altro canto, però, tanto l’Italia, quanto altri Paesi dell’Ue, non riescono a mantenere gli impegni comunitari. Si tratta di un rapporto, potremmo dire, quasi partitario: è vero cioè, come del resto confermano le ultime notizie, che l’Europa blocca in tanti provvedimenti, novità per le pensioni comprese, ma è anche vero che si tratta di finti condizionamenti poichè il nostro stesso Paese non è in grado di spiegare che le cose stanno in realtà in maniera differente rispetto a come appaiono.

Misure correttive richieste dall’Ue e impatto su novità per le pensioni

Le ultime notizie confermano che tra i prossimi importanti appuntamenti in programma tra Italia e Ue c’è la presentazione di quelle misure correttive del valore di 3,4 milioni di euro, richieste dalla stessa Comunità, e senza le quali si rischierebbe di andare incontro ad una nuova procedura di infrazione. Si tratta certamente di una posizione estrema presa dall’Ue, ma che è arrivata dopo tante discussioni su richieste di nuova flessibilità dal parte del nostro Paese che di soldi in più dalla stessa Ue ne ha già ricevuti parecchi. La valutazione dell’Ue nei confronti del nostro Paese sarebbe dovuta arrivare già mesi fa ma è stato concesso ulteriore tempo per dare all’Italia il tempo necessario di mettere a punto nuove misure correttive, dopo un iniziale braccio di ferro con il Tesoro, per nulla pronto a farle.

Dopo una nuova concessione, sarebbe lecito aspettarsi un passo dell’Italia nei confronti dell’Ue, ma nulla in merito si saprà fino al mese di aprile in cui le stesse misure correttive richieste saranno presentate. La fiducia in quello che, però, l’Italia farà sembra molto bassa, soprattutto all’indomani delle ultime notizie sulle recenti dichiarazioni del presidente olandese dell'Eurogruppo che ha chiaramente parlato dei Paesi del Nord Europa come quelli pronti a dare aiuto nel momento di crisi e dei Paesi del Sud Europa come quelli in cui si spendono soldi ‘in alcol e donne’ ma si chiedono poi nei momenti di bisogno. Un chiedere, dunque, senza dare nulla in cambio.

E tra i Paesi ai quali ha fatto riferimento rientrerebbe anche la nostra Italia. Certo, è difficile dimostrare impegni e sforzi reali che la stessa Italia sta mettendo in campo per cercare di tornare a crescita, difficile far capire quanto i cittadini stiano pagando il prezzo di una crisi che non accenna a passare, se poi gli stessi esponenti politici italiani sono continuamente coinvolti in scandali, non ultimo quello riguardante il caos dei rimborsi degli europarlamentari, tra cui figurano anche personalità italiane.

Condizionamenti Ue e importanza di chiarire intenzioni e vantaggi di novità per le pensioni

Si tratta di eventi che, chiaramente, rappresentano veri condizionamenti al giudizio che la stessa Ue può nutrire nei nostri confronti ma non sempre la realtà è come appare: se ,infatti, alcune vicende possono mettere in cattiva luce il nostro Paese fino a far venire meno la fiducia, per quanto riguarda altri aspetti bisognerebbe ben valutare la vera situazione. Il riferimento è soprattutto a quelle novità per le pensioni che l’Ue ha sempre bloccato nel nostro Paese, da sempre dichiaratamente contraria. Eppure si tratterebbe di misure che sarebbero ben in grado di rispondere alle stesse richieste europee di rilancio necessario dell’occupazione, soprattutto giovanile. Attraverso determinate novità per le pensioni infatti si potrebbero avere diversi vantaggi. Riuscendo, infatti, ad approvare novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti, si avrebbero i seguenti vantaggi:

rilancio del’occupazione giovanile, attraverso prepensionamenti dei lavoratori più anziani e nuove assunzioni di giovani in posti lasciati liberi: rilancio della produttività, che deriverebbe dalle maggiori assunzioni dei giovani, esperi conoscitori delle nuove tecnologie; rilancio dei consumi, dovuti dall’erogazione di stipendi a chi prima era disoccupato e che potrebbero essere impiegati in maggiori spese comuni; possibilità di accumulare risparmi, nel lungo periodo, che deriverebbero dalle penalità comunque imposte dai sistemi di prepensionamento a carico di chi deciderebbe di andare in pensione prima.

Non si tratta, dunque, di pochi vantaggi, ma il problema è che l’Italia non è mai stata troppo chiara con l’Ue su questi punti. Si era ipotizzato tempo fa di convincere l’Ue dei benefici che porterebbero le novità per le pensioni presentando periodiche certificazioni esterne che attraverso numeri e dati oggettivi avrebbero dimostrato gli effettivi vantaggi possibili, ma si tratta di una ipotesi rimasta fino ad oggi solo tale e mai presentata come possibilità concreta.

Probabilmente, se se ne parlasse concretamente, la situazione potrebbe cambiare, soprattutto perché è la stessa Ue a chiedere al nostro Paese un rilancio dell’occupazione e insieme a lei altri organi internazionali stanno chiedendo, come riportano le ultime e ultimissime notizie, misure per dare nuova spinta alla produttività sempre più in calo in Italia. E le importanti e profonde novità per le pensioni potrebbero garantire rilancio di occupazione giovanile e produttività, allo stesso tempo. Quando, dunque, si deciderà di presentare all’Ue questa situazione così come effettivamente sarebbe? Il blocco attualmente posto dall’Ue alla realizzazione di novità per le pensioni in Italia potrebbe venir meno.