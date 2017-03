Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 proteste in piazza le richieste per le pensioni

Contemporaneamente alla nuova riunione odierna tra forze sociali ed esecutivo che ancora una volta tornano a puntare l’attenzione su questione previdenziale e ulteriori novità per le pensioni da affrontare in un successivo momento di analisi, montano nuove proteste da parte di tutti coloro che continuano ad avanzare richieste di nuove modifiche e ulteriori cambiamenti dell’attuale sistema previdenziale. Le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, insieme al cumulo gratis e al minimo aumento delle pensioni più basse, non sembrano infatti essere bastate. Le richieste, che spingono in centinaia di persone a scendere nuovamente in piazza, sono di novità per le pensioni importanti e che siano finalmente valide per tutti e senza limiti e restrizioni.

Le nuove proteste in piazza sabato e ancora richieste di novità per le pensioni

Sono pronti a scendere in piazza per protestare ancora una volta contro le attuali norme pensionistiche in vigore ma anche contro le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 i vari gruppi online. Le ultime notizie confermano la nuova protesta sabato 25 marzo a Milano, dove i gruppi Pensioni per gli anziani lavoratori e Lavoro per i Giovani, Lavoratori Precoci Lavoro Giovani e 41 per tutti Lavoratori Uniti hanno dato appuntamento per una nuova rivendicazione in tema di pensioni. Non è di certo una novità il dissenso dei vari gruppi online nei confronti delle novità per le pensioni approvate dal precedente esecutivo e che il nuovo sta portando a termine.

Ma si tratta di novità per le pensioni che, secondo gli esponenti stessi dei diversi gruppi online, non contribuiscono a migliorare la posizione di quei lavoratori che sono stati fortemente penalizzati dalle attuali norme in vigore, come coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale, né tanto meno servono per rilanciare l’occupazione. Tutt’altro: ancora una volta si prospetterebbero come misure per sostenere gli istituti di credito, considerando il loro coinvolgimento nella mini pensione.

Decisamente diverse le richieste di novità per le pensioni da parte dei gruppi online che puntano su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; abbassamento età pensionabile per tutti a 62 anni; abolizione del meccanismo delle speranze di vita.

Nuove proteste in piazza nella giornata odierna per ulteriori novità per le pensioni

Attenzione puntata anche sulla manifestazione odierna organizzata a Montecitorio dal gruppo online Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti che, come confermano le ultime notizie, puntano a novità per le pensioni di quota 41 per tutti e novità per le pensioni di quota 100, con la chiara richiesta di affrontare queste novità per le pensioni proprio nel momento successivo di analisi sulle novità per le pensioni che, si spera, saranno inserite nel nuovo documento di programmazione economica per essere effettivamente discusse in sede di definizione della nuova manovra.

E' in programma, sempre nella giornata odierna, un'altra manifestazione, che si terrà sempre davanti a Montecitorio a Roma, organizzata dal gruppo che sostiene il contributivo femminile. La richieste che a gran voce sarà avanzata dalla piazza è quella di proroga del sistema contributivo femminile per permettere l'uscita anticipata alle donne lavoratrici, sia statali che private e autonome, fino al 2018.