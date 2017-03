Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 rilancio pensioni e la verità sui vitalizi

Nuovi richiami al nostro Paese da parte di organismi internazionali e interne e le ultime notizie su andamento dell’occupazione e della produttività, ma anche sul debito pubblico che continua a salire, sono tra i principali fattori che stanno spingendo sempre più su un rilancio di novità per le pensioni importanti e profonde che potrebbero portare diversi vantaggi, sia in termini di rilancio occupazionale, sia in termini economici e di risparmi. La strada per riuscire nell’intento di modificare profondamente l’attuale sistema pensionistico sembra tuttavia, al momento, ancora piuttosto lunga e tortuosa, ma il punto di partenza fondamentale è ormai la consapevolezza dell’urgenza di cambiamenti necessari.

Rilancio di importanti novità per le pensioni e vantaggi che ne deriverebbero

Le attuali norme pensionistiche continuano ad essere considerate troppo rigide per i lavoratori costretti a rimanere a lavoro sempre più a lungo, tagliando fuori dal mercato occupazionale i più giovani, oggi dal futuro decisamente buio. Ancor più negativi gli impatti delle stesse attuali norme previdenziali soprattutto su determinate categorie di lavoratori, come coloro che hanno iniziato a lavorare prestissimo, a 14-15 anni, o coloro che sono impegnati in occupazioni faticose, particolarmente penalizzati e per cui dovrebbero essere messe nuovamente a punto norme ad hoc, esattamente come prima del 2012 accadeva. Da molto tempo ormai di discute della necessità di una profonda revisione dell’attuale sistema con novità per le pensioni che siano finalmente strutturali e universali per tutti, non sempre sperimentali e limitate sempre a pochi. Stiamo parlano di:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; assegno universale collegato alle novità per le pensioni; una totale revisione dell’attuale sistema con revisione del meccanismo delle speranze di vita.

E sono le stesse novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, sembrerebbero essere tornate ad essere rilanciate con gran forza, grazie ai vantaggi che dimostrano di poter portare. Attraverso queste importanti novità per le pensioni, infatti, si potrebbero permettere prepensionamenti di lavoratori più anziani, che lascerebbero il posto ai più giovani, oggi disoccupati, contribuendo così a rilanciare l’occupazione giovanile e, di conseguenze, produttività e consumi, avviando un nuovo ciclo economico positivo. Inoltre, dall’attuazione di novità per le pensioni come quota 100 si avrebbero vantaggi anche in termini di risparmi, seppur nel lungo tempo, che deriverebbero dalle penalità imposte dai sistemi di uscita prima a carico dei lavoratori che decidessero di andare in pensione prima.

Per riuscire a centrare questo obiettivo, però, servono risorse economiche che si potrebbero recuperare, ed anche facilmente, se solo davvero lo si volesse, anche con misure impopolari, come tagli di bonus o agevolazioni fiscali superflue, o di alcune stesse tipologie di pensioni, come baby pensioni o false pensioni o pensioni di guerra. Senza dimenticare che da una serrata e capillare lotta a corruzione ed evasione fiscale, si riuscirebbero a recuperare, stando alle ultime e ultimissime notizie, risparmi del valore di oltre 150 miliardi di euro circa.

Le verità sui vitalizi e impatto su novità per le pensioni

Nel favoloso mondo dei tagli da attuare potrebbero rientrare anche i vitalizi degli alti esponenti istituzionali: stando a quanto riportano le ultime notizie, la verità è che i vitalizi, pur rappresentando una spesa che potrebbe essere ben ridotta, e per cui i penata stellati continuano a presentare proposte di abolizione, non rientrano tra quegli sprechi che sottraggono ingenti somme di denaro rispetto ad altri come truffe per le pensioni o false pensioni, per esempio, ma cancellarli rappresenterebbe un importante atto simbolico della volontà reale di iniziare a far qualcosa per cambiare davvero le cose e per rendere lo stesso sistema previdenziale più equo per tutti. Dal taglio dei vitalizi, si recupererebbero comunque soldi importanti per dare il via alla revisione delle attuali norme per le pensioni ma anche per riportare equilibrio sociale all’interno dello stesso sistema previdenziale, percorso che lo stesso Istituto di Previdenza sembra aver già avviato con altri atti concreti.