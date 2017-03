Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Balzanelli, Brigida, Cicio

I gruppi online tornano a farsi sentire e ad organizzare manifestazioni per protestare non solo contro le attuali norme pensionistiche in vigore ma anche contro le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, stando alle ultime notizie, si preparano ad entrare in vigore dal prossimo mese di maggio ma che secondo gli esponenti stessi dei gruppi online, e non solo, non soddisfano affatto le richieste di cambiamento e novità per le pensioni che sono state avanzate nel corso dei mesi.

Le ultime posizioni di Balzanelli e impatto su novità per le pensioni

Torna a far sentire la sua voce di forte rilancio di importanti novità per le pensioni Claudio Balzanelli, coordinatore del gruppo online Lavoratori precoci lavoro giovani, pronto a prendere parte alla nuova manifestazione di protesta nei confronti delle attuali norme pensionistiche e delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 in programma sabato 25 a Roma. Si tratta di uno degli esponenti dei gruppi online che già in passato hanno partecipato attivamente a discussioni e manifestazioni per portare avanti importanti di richieste di profonde novità per le pensioni, come quota 41 per tutti senza oneri, e che insieme all'avvocato Marco Mori, esponente del partito Alternativa italiana, porta avanti da tempo un’iniziativa particolare.

Si tratta di raccogliere e di presentare quante più denunce possibili da parte dei singoli cittadini, in tutti i tribunali d'Italia con l’obiettivo di far comprendere l’illegittimità delle decisioni del precedente esecutivo, come anche di quello attuale, che non sono stati scelti ed eletti dai cittadini. E tra le decisioni illegittime, secondo Balzanelli, rientrerebbero anche le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, a suo parere, dovrebbero essere del tutto bloccate, per tornare a concentrarsi su ulteriori novità per le pensioni più importanti.

Le recenti posizioni dei Brigida Ardito e conseguenze su novità per le pensioni

Dalla parte di importanti novità per le pensioni, da sempre, anche Brigida Cristina Ardito, amministratrice insieme a Franco Rizzo del gruppo online Giovani, Lavoro, Pensione ex Lavoratori, precoci ed esodati, che, come riportano le ultime notizie, si è più volte detta contraria alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, molto limitate e che non prospettano alcun beneficio, considerando che sono ristrette a pochissime persone, prevedono decurtazioni sulla pensione finale, un piano di rimborso dell’anticipo percepito per andare in pensione molto lungo, per 20 anni, secondo quanto stabilito, ma anche interessi sull’anticipo percepito che peserebbero e che certo non renderebbero la pensione finale un diritto acquisito dopo una intera vita di sacrifici e impegni. E rilancia su ulteriori novità per le pensioni come quota 41 per tutti e quota 100.

Le ultime affermazioni di Antonina Cicio e impatto su novità per le pensioni

Anche Antonina Cicio, coordinatrice insieme a Roberto Occhiodoro, del gruppo Lavoratori precoci uniti, ha affermato la necessità di una profonda revisione dell’attuale sistema pensionistico e di andare oltre quelle attuali novità per le pensioni di mini pensione quota 41, che prevedono troppi paletti e non offrono alcuna soluzione e novità positiva a coloro che sono entrati giovanissimi, a 14-15 anni, nel mondo occupazionale.

La Cicio, stando a quanto riportano le ultime notizie, ha chiaramente spiegato di non avere alcuna intenzione di fare passi indietro sulle richieste di ulteriori e continue novità per le pensioni all’esecutivo, al fine di raggiungere effettivi e concreti miglioramenti per tutti. L’obiettivo è quello di andare oltre minime novità per le pensioni, sempre troppo limitate e ristrette, che piuttosto che aiutare davvero chi è stato fortemente penalizzato dalle attuali norme previdenziali, favoriscono, come nel caso delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, solo gli istituti di credito, coinvolti nel meccanismo di erogazione della mini pensione per la pensione anticipata.