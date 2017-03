Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 in Serie A o Serie B dell'Ue

Anche se i diretti interessati negano, non c'è dubbio che l'ipotesi dell'Europa a due velocità sia una di quelle sul tavolo dei potenti. Ed è ovviamente facile intuire come le conseguenze sulle novità per le pensioni in Italia siano immediate e tangibili, sia in un senso e sia nell'altro ovvero sia se dovesse finire nella cosiddetta serie A e sia in Serie B. I recenti fatti che hanno segnato la storia della Comunità, soprattutto la separazione del Regno Unito, e i prossimi appuntamenti elettorali, in particolare quelli in Francia, possono avere l'effetto di un terremoto a livello comunitario con l'inevitabilità di ripensare a nuovi modelli organizzativi. E se, come di recente ipotizzato dalla stessa Angela Merkel, alla guida del Paese più di peso, l'Europa divisa in due blocchi dovesse prendere piede, cambierà in ogni caso l'autonomia decisionale in Italia, anche rispetto a novità e cambiamenti per mini pensioni, quota 41, quota 100.

L'Italia delle novità per le pensioni in Serie A o Serie B?

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi perché le decisioni finali non sono ancora state assunte e di conseguenza non è semplice riuscire a capire quali possano essere le reali conseguenze sulle novità per le pensioni nel caso di spaccatura della Comunità i due parti: da una parte i Paesi con una maggiore spinta a livello economico e dall'altra quelli in costante affanno. Se il primo blocco sarebbe a conduzione tedesca e comprenderebbe i Paesi mitteleuropei e quelli scandinavi, nel secondo rientrerebbero l'Italia, i Paesi del Mediterraneo e quelli dell'ex blocco sovietico. L'ago della bilancia è rappresentato dalle imminenti elezioni in Francia in cui concorrono forze anticomunitarie e pronte a battagliare per l'uscita dall'euro. A ogni modo, se l'Italia finisse nel secondo blocco quali sarebbero le conseguenze anche in riferimento alle novità per le pensioni?

Ricominciare dalla seconda fila significa ripensare le proprie politiche. E l'impatto andrebbe valutato su due livelli. In prima battuta c'è quello a breve periodo, rispetto a cui l'Italia si troverebbe con una maggiore libertà di intervento e con meno paletti di budget. Tuttavia avere mani libere non significa necessariamente migliori prospettive per le novità per le pensioni. Nel medio e nel lungo periodo aumenterebbe la distanza tra i Paesi di Serie A e in un contesto di economie competitive e globalizzate diventerebbe difficile mantenere il passo e conservare piena autonomia ed efficacia nelle scelte, anche e soprattutto rispetto alle novità per le pensioni. All'opposto, se l'Italia dovesse essere inclusa nella prima fascia, la situazione e le prospettive si capovolgerebbero.

L'esecutivo, un po' come succede con le regole attuali che, ricordiamo, sono accettate tra tutte le parti, sarebbe costretto a muoversi all'interno di ben precisi confini di bilancio con l'obbligo di rispettare delicati equilibri nei conti pubblici. Significa che le novità per le pensioni e gli interventi sul sociale sono subordinati alle esigenze di carattere economico. Nel lungo periodo, invece, l'obiettivo è di mettere in piedi un sistema oliato e funzionante, nel contesto di un welfare competitivo e condiviso.