Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Sereni, Carinelli, Caparini

Le questione delle novità per le pensioni per garantire la possibilità di pensione anticipata a tutti, senza limiti e paletti, non è l’unica che tiene banco in questi giorni tra i diversi schieramenti politici: le ultime notizie dimostrano, infatti, la particolare attenzione posta nei confronti della questione delle elevate pensioni erogate alle alte cariche pubbliche, tra richieste di tagli e cancellazioni totali, e revisioni di calcoli. Si tratta di un tema di cui si discute ormai da troppo tempo e che, alla luce delle ultime notizie, continua a dimostrarsi ancora piuttosto ingarbugliato. Tra le certezze, però, il fatto che una revisione di questa tipologia di pensione contribuirebbe a rendere decisamente più equo lo stesso sistema previdenziale, riportando equità sociale ma permetterebbe anche di recuperare parte di quelle risorse economiche necessarie per la successiva approvazione di importanti novità per le pensioni , positive per tutti, come quota 100 o quota 41 per tutti senza penalità, che sono da sempre considerate piuttosto costose e per questo motivo ogni volta rimandate.

Le ultime affermazioni di Sereni e conseguenze su novità per le pensioni

Le ultime notizie in riferimento alle alte pensioni delle cariche pubbliche si concentrano, in particolare, sul via libera alla proposta dell'attuale maggioranza che, stando alle ultime notizie, prevede per gli ex deputati, hanno concluso il mandato prima del 2011, ancora titolari di un’elevata pensione calcolata con il vecchio sistema retributivo e non con il nuovo e meno vantaggioso contributivo, il versamento, dal prossimo maggio, di un contributo di solidarietà progressivo per i prossimi tre anni. In particolare, la prevede il versamento di un contributo:

del 10% per pensioni da 70 mila a 80 mila euro; del 20% per pensioni da 80 mila a 90 mila euro; del 30% per pensioni da 90 mila a 100 mila euro; del 40% per pensioni superiori ai 100 mila euro annui.

Questo progressivo contributo, stando a quanto riportano le ultime notizie, dovrebbe portare un risparmio di 2,5 milioni all’anno per Montecitorio, un costo che non sarebbe garantito, invece, dalla proposta dei pentastellati di omologazione delle pensioni delle cariche pubbliche a quelle degli altri cittadini. La stessa vicepresidente di Montecitorio, Marina Sereni, prima firmataria della proposta, ha affermato che la proposta dei pentastellati non avrebbe portato alcun risparmio rispetto all’attuale approvata.

Le ultime posizioni di Carinelli e impatto su novità per le pensioni

Decisamente diversa la posizione della deputata Paola Carinelli dei pentastellati che ha chiaramente spiegato come la proposta dei pentastellati sia stata bocciata non per una questione di risparmi maggiori ma per garantire comunque una pensione ai parlamentari, come tutti, e pur sempre elevata. Una situazione che dai pentastellati è stata definita vergognosa. E probabilmente questa situazione avrà impatto su quelle importanti novità per le pensioni ancora tanto in discussione, ancora tanto incerte e che saranno soggette ad ancora tante discussioni, forse anche abbastanza dibattute tra le diverse posizioni.

Le ultime affermazioni di Caparini e impatto su novità per le pensioni

Tra prelievo progressivo sulle alte pensioni delle cariche pubbliche e adeguamento delle pensioni degli esponenti istituzionali a quelle dei comuni cittadini, il centrodestra si è detto aperto a entrambe le proposte. Chiare le ultime affermazioni di Davide Caparini che ha chiaramente detto di essere più dalla parte di una equiparazione di pensioni tra esponenti istituzionali e cittadini comuni da calcolare in ogni caso con quel sistema contributivo stabilito dalle attuali norme pensionistiche. Ma ha anche affermato di essere d’accordo con il contributo di solidarietà progressivo che comunque rappresenta un taglio, anche se limitato nel tempo, visto che durerà solo tre anni, e che di certo non risolve lo scandalo delle ricche pensioni delle cariche pubbliche, ricoperte anche solo per due giorni.