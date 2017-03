Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 le verità dal differente trattamento taxisti

Sembra che la logica dei due pesi e due misure, emersa dalle proteste violente dei tassisti prima e dalle forti manifestazioni degli ambulanti poi, stia dando i suoi risultati. Le ultime notizie, infatti, confermano il via libera, arrivato in tempi decisamente brevissimi, di un nuovo decreto contro l'abusivismo nei servizi taxi. Un nuovo decreto in cinque punti pensato per evitare pratiche di esercizio abusivo nell'attività di noleggio con conducente e del servizio taxi e che prevede il divieto nei comuni in cui è istituito il servizio taxi, in assenza di una prenotazione di trasporto agli ncc, la sosta su strada. Toccherà, inoltre, alle regioni garantire la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, considerando le reali esigenze del fabbisogno locale per le licenze taxi e delle autorizzazioni per gli ncc. Stando a quanto previsto, i comuni possono prevedere che i titolari di licenza taxi svolgano servizi integrativi come ‘il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio’.

Il significato del nuovo decreto per taxisti e impatto su novità per le pensioni



L’arrivo del nuovo decreto relativo ai taxisti ha dimostrato, ancora una volta, come ‘far la voce grossa’ serva effettivamente. E le ultime notizie sulle recenti vicende lo dimostrano: e’, infatti, emerso che

chi urla di più e minaccia viene maggiormente sentito; più che considerare drammi e tragedie di milioni di persone fortemente penalizzate dalle attuali norme pensionistiche, si guardano ad altre situazioni i cui protagonisti si fanno sentire in maniera sempre più forte; le forze sociali hanno lavorato molto per la questione dei taxisti e non allo stesso modo stanno dimostrando di fare per novità per le pensioni e occupazione.

Ciò che emerge è quasi una generalizzata mancanza di volontà di agire sulle pensioni, sia da parte del mondo politico, sia da parte delle forze sociali, ma non si riesce a capirne il motivo, considerando che si tratta di misure che porterebbero solo vantaggi e benefici, pur avendo bisogno di risorse economiche.

Budget necessario per novità per le pensioni e vantaggi

Tuttavia, anche per quanto riguarda la necessità di soldi per l’attuazione di novità per le pensioni importanti, non ci sarebbero problemi a recuperarli se solo, anche in tal caso, vi fosse una reale volontà. Dalle ultime notizie, infatti, emerge come ingenti risparmi possano benissimo essere recuperati da misure profonde come:

lotta capillare a corruzione ed evasione fiscale (da cui secondo le stime si ricaverebbero circa 150 miliardi di euro); tagli e cancellazioni di bonus e agevolazioni fiscali; revisione di alcune tipologie di pensioni stesse, come pensioni di invalidità, di guerra, baby pensioni; profonda e concreta revisione della spesa pubblica; estensione della fatturazione elettronica per tutti (da cui si ricaverebbero circa 41 miliardi di euro).

Di questi provvedimenti, però, si continua a parlare senza far nulla di concreto e questo fa temporeggiare di molto sulle decisioni di novità per le pensioni importanti, come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, nonostante in maniera molto calma e pacifica si continuino a chiedere cambiamenti, tra incontri, confronti, dibattiti, sit in. Ma non basta: nonostante si abbiano provvedimenti pronti da cui ricavare soldi ma che non si attuano e nonostante continue richieste di novità per le pensioni positive per tutti ma che non si ascoltano, l’unica via d’uscita per ottenere effettivamente qualcosa dall’esecutivo sembrano essere i metodi violenti, perché solo con le violenze delle manifestazioni dei tassisti, l’esecutivo è riuscito a far tutto velocemente.