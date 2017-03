Formula 1 streaming live gratis. Dove vedere prove libere, gara, qualifiche

Ci sono tante possibilitā per vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2017.

Quali sono le opportunità per vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2017? I diritti alla trasmissione appartengono anche quest'anno a Sky che propone una doppia soluzione che si affianca alla soluzione del piccolo schermo in alta definizione sulle 5 emittenti dedicate e con visione personalizzabile con il mosaico interattivo. Da una parte c'è Sky Go, l'app per dispositivi mobile riservata agli abbonati. In buona sostanza si tratta di portare sul proprio device l'esperienza di visione della programmazione Sky. Dall'altra c'è la piattaforma web Now TV per cui non è necessario abbonarsi all'emittente, ma è sufficiente acquistare singoli pacchetti.

Formula 1 2017: siti streaming delle emittenti satellitari

Tra le novità per il live streaming c'è quella delle emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali. Anche se la cronaca non è in lingua italiana, non sono previsti blocchi, pubblicità eccessive e spam. Bisogna però essere sicuri di trovare la soluzione più adatta ovvero quella non soggetta a blocchi geografici. Tra le opportunità segnaliamo quelle di

Serbia con Radio-televizija Srbije, Slovacchia con Slovenská Televízia, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Svezia con Modern Times Group, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Facciamo infine presente come alcune sentenze dei tribunali ne abbiano contestato la legittimità. Altre invece hanno confermato la liceità.

Streaming gratis italiano Formula 1 2017

C'è anche la Rai a proporre lo streaming c'è la Rai. Tuttavia solo una parte degli appuntamenti del 2017 sono trasmessi in real time su RaiPlay, raggiungibile sia sul sito dedicato e sia via app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android. Si tratta esattamente del Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, del Gran Premio di Monaco del 28 maggio, del Gran Premio d'Austria del 9 luglio, del Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, del Gran Premio d'Italia del 3 settembre, del Gran Premio di Singapore del 17 settembre, del Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, del Gran Premio del Messico del 29 ottobre, del Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre.

Poi ci sono le app per smartphone e tablet, come quella ufficiale che, oltre alla pubblicazione del calendari delle corse, delle schede dettagliate su piloti e circuiti, permette di acquistare i biglietti. C'è poi ESPN F1 per device equipaggiati con sistema operativo Android e per iPhone e iPad, che propone anche il countdown all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, il calendario della stagione e le classifiche aggiornate dei piloti e dei costruttori.

I siti dei bookmaker e lo streaming Formula 1 2017

Nell'elenco delle possibilità per vedere Formula 1 2017 finiscono anche i siti dei bookmaker, anche se non tutte le corse sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata alla registrazione, all'apertura di un conto e al mantenimento di un profilo attivo ovvero alla necessità di giocare e puntare.