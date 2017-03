MotoGp streaming live gratis. Dove vedere prove libere, gara, qualifiche

Anche per questo 2017 ci sono tanti modi per vedere in streaming prove libere, gara, qualifiche della MotoGP.

Al via la stagione 2017 della MotoGP. Dove vedere prove libere, qualifiche e gare? Anche quest'anno il punto di riferimento per tutti gli appuntamenti con le due ruote è Sky con due emittenti esclusive dedicate, nessuna interruzione pubblicitaria e mosaico interattivo a cinque finestre per la personalizzazione della visione. Per lo streaming da smartphone e tablet c'è innanzitutto l'app Sky Go, porta d'accesso alla visione in mobilità della programmazione dell'emittente satellitare. La fruizione dell'app, seppure gratuitamente scaricabile e installabile, è riservata agli abbonati. Per tutti ovvero senza la necessità di sottoscrivere un contratto c'è la piattaforma Now TV, anch'essa sviluppata per lo streaming da PC, smartphone e tablet.

MotoGP 2017 streaming con i siti oltre confini

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire, tuttavia lo streaming della MotoGP 2017 attraverso i siti delle emittenti satellitari rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome con cui fare un tentativo? Alcuni esempi sono quelli di

Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Honduras con Televicentro, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

MotoGP 2017 streaming italiano gratis

Ecco poi TV8 (canale 8 del digitale terrestre), di proprietà della stessa Sky. Delle 18 gare della MotoGP, 8 verranno proposte in real time e 10 in differita. Delle prime fanno parte MotoGP del 4 giugno in Italia Mugello, MotoGP dell'11 giugno in Spagna Catalunya, MotoGP del 25 giugno in Olanda Assen, MotoGP del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, MotoGP del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, MotoGP del 10 settembre a San Marino Misano, MotoGP del 15 ottobre in Giappone Motegi, MotoGP del 12 novembre in Spagna Valencia. Il punto di riferimento per lo streaming, in chiaro e per tutti, gratuito e in italiano, è la piattaforma web ufficiale.

Streaming alternativo con le piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che stanno trovando spazio, come quello alternativo dello streaming della MotoGP 2017 sulle piattaforme dei siti dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.