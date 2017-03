Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Gentiloni, Pedretti, Biondelli

Sulle novità per le pensioni si sta andando avanti di riunione in riunione a completamento di un progetto avviato lo scorso anno.

Il bicchiere delle novità per le pensioni è mezzo vuoto o mezzo pieno? I punti di vista sono differenti, come emerge dalle ultime affermazioni del capo dell'esecutivo Paolo Gentiloni, di Ivan Pedretti, segretario di quella sezione della Confederazione generale italiana del lavoro che si occupa dei pensionati e della sottosegretaria al dicastero dell'occupazione Franca Biondelli.

La posizione di Gentiloni sulle novità per la pensioni

Accade dunque che sulle novità per le pensioni si sta andando avanti di riunione in riunione a completamento di un progetto avviato lo scorso anno. Ma quali sono le reali prospettive di ulteriori interventi prima che si ritorni alle urne? L'attuale capo dell'escutivo Paolo Gentiloni ha la forza politica e programmatica per intervenire al di là degli atti finali sulle novità per le pensioni? I dubbi sono realmente tanti e il momento successivo di discussione che sarà avviato già il prossimo mese con una doppia riunione già calendarizzata (sul futuro dei giovani e sulla gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale) rischia di rivelarsi poco incisivo e limitarsi a un appuntamento di facciata. Se ne saprà di più tra una ventina di giorni, in vista del varo del Documento di economia e finanza, ma l'impressione è che la strada scelta sia quella della gradualità.

Dubbi sulle novità per le pensioni: le ultime posizioni di Pedretti

Nonostante la doppia riunione e i tanti contenuti sulle intenzioni dell'esecutivo sulle novità per le pensioni, tra le forze sociali si registra un'aria di delusione. E appare evidente anche dalle ultime posizioni di Ivan Pedretti, segretario di quella sezione della Confederazione generale italiana del lavoro che si occupa dei pensionati. Al di là del ritardo nella definizione degli atti finali, sono due le ragioni del malcontento. Innanzitutto il respingimento delle proposte di miglioramenti e correzioni, tra cui quella sulla revisione delle probabilità di vita legata alle novità per le pensioni. L'esecutivo sta andando dritto per la propria strada e, almeno in questo frangente, si sta rivelando impermeabile all'introduzione di cambiamenti. In seconda battuta, la mancata decisione su uno dei punti più importanti delle mini pensioni con oneri: il costo con cui gli istituti di credito metterà a disposizione le somme richieste.

Atti finali delle novità per le pensioni: rassicurazioni e ultime affermazioni di Biondelli

Se le principali incertezze sulle novità per le pensioni sono legate al ritardo nel varo degli attivi finali, ci pensa il dicastero dell'occupazione a fornire rassicurazioni. Secondo la sottosegretaria Franca Biondelli l'iter è sotto controllo e di fatto l'avvio della sperimentazione delle mini pensioni potrà regolarmente iniziare il primo maggio. A questo punto sembra lecito credere che nella prossima settimana o all'inizio del prossimo mese di aprile possano essere pronti. Ma da dove nasce questa tranquillità considerato che manca meno di un mese all'accettazione delle domande per l'accesso allo strumento delle mini pensioni con o senza oneri? Semplicemente dalla possibilità che l'esecutivo si è concesso di predisporre circolari successive e precisazioni ulteriori a completamento degli atti finali sulle novità per le pensioni. In qualche modo la partita potrà dirsi definitivamente conclusa solo con la prossima manovra.