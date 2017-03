Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa è successo per le pensioni questi 5 giorni

Ancora una battuta a vuoto sugli atti finali delle novità per le pensioni. Gli ultimi 5 giorni non sono stati quelli decisivi per consentire ai lavoratori desiderosi di smettere anzitempo di ragionare, carte alla mano, sulla convenienza, sui costi e sui tempi di adesione alle mini pensioni, con o senza oneri. Alla doppia riunione, lunedì e giovedì, l'esecutivo si è presentato con le mani vuote, preannunciando oltretutto come saranno imperfetti e dunque bisognosi di ritocchi e aggiustamenti successivi da qui alla fine dell'anno.

La riunione di lunedì e i tempi per le novità per le pensioni

Anche se può essere considerata una riunione interlocutoria, quella di lunedì è stato comunque un faccia a faccia importante per le novità per le pensioni. Se non altro perché, in un clima di diffidenze e divergenze tra le parti, è stata fissata la finestra temporale per accedere alle mini pensioni, con o senza oneri. Va dal primo maggio (atti finali permettendo, su cui comunque sono arrivate le rassicurazioni del responsabile del dicastero dell'Occupazione) al 30 giugno. Sessanta giorni di tempo per presentare domanda ovvero uno spazio temporale piuttosto ristretto e giustificato dalla volontà dell'esecutivo di tenere sotto controllo i movimenti per via del ristretto budget messo a disposizione. Chi sforerà questo limite entrerà in un sorta di lista d'attesa condizionata dal numero di richieste delle mini pensioni e naturalmente dal residuo di cassa.

Novità con le pensioni: la riunione di giovedì e le ultime notizie

Sicuramente più interessante in ottica novità per le pensioni si è rivelata la riunione di giovedì. Nonostante le forze sociali abbiano manifestato una palpabile delusione per la mancata accettazione dello loro proposte e degli atti finali non c'è stata traccia (le stesse forze sociali ne sono ancora all'oscuro), sono arrivate aperture su alcuni temi chiave e sono stati calendarizzati due nuovi appuntamenti. In particolare i tecnici dei dicasteri interessati si sono detti favorevoli a rivedere il requisito di sei anni senza pause richiesti a lavoratori dipendenti che esercitano una professione particolarmente difficoltosa per accedere alle mini pensioni senza oneri. Tuttavia, se cambiamenti saranno, non arriveranno prima della fine dell'anno ovvero della manovra su cui l'esecutivo sta cominciando a lavorare sin da adesso.

E sono stati dunque fissate due nuove riunioni sulle novità per le pensioni. La prima sul rapporto tra pensioni e giovani e la seconda sulla gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Intendiamoci, si tratta di due nuovi impegni su cui saranno poste adesso le basi per poi entrare nel vivo solo in un momento successivo. Resta invece da scoprire se la lunga lista delle richieste di revisioni presentata dalla forze sociali, tra cui lo studio di nuovi metodi per smettere anzitempo o la revisione delle norme delle novità per le pensioni legate alle probabilità di vita, saranno oggetto di un vero confronto. Difficile, almeno per ora, che si possa mettere mano all'elenco delle categorie che possono accedere alle mini pensioni senza oneri: il costo richiesto non è ritenuto sostenibile per i forzieri dello Stato.