Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 salvataggio banche, assegno universale, due riunioni

Come tanti tasselli di un mosaico, anche quello delle novità per le pensioni non si può immaginare slegato da altri. Significa che in vista della definizione e del successivo varo del Documento di economia e finanza di aprile, la coperta del budget rimarrà corto e ogni linea di spesa sarà dipendente da altre. Ecco quindi che i salvataggi delle banche non possono che restringere i confini entro cui lavorare sulle stesse novità per le pensioni.

Nuovi contenuti sulle novità per le pensioni dalle ultime riunioni

Non passeranno alla storia della previdenza italiana come le riunioni degli atti finali sulle novità per le pensioni, ma sono tanti i contenuti emersi in occasioni degli ultimi due faccia a faccia tra forze sociali ed esecutivo. Di interessante ci sono le aperture del dicastero dell'occupazione su alcune correzioni, in particolare quella sui 6 anni senza interruzione richiesti ai lavoratori che hanno iniziato da giovanissimi per accedere alle mini mini pensioni senza oneri. Questo perché gli atti finali, quando pronti, potrebbero essere parziali e dunque avranno bisogno di circolari e atti ulteriori a loro integrazione. Il tutto in un'ottica di medio periodo perché eventuali novità per le pensioni non troveranno spazio prima della prossima manovra. E le stesse riunioni programmate di aprile su giovani e Istituto nazionale della previdenza sociale vanno inquadrate in questo contesto.

Stando alle prime simulazioni, sono 35.000 i potenziali beneficiari delle mini pensioni senza oneri. Si tratta di soggetti in condizioni di disagio ovvero disoccupati che abbiano esaurito gli ammortizzatori da almeno tre mesi, invalidi civili con almeno il 74% di invalidità e che abbiano almeno 63 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva (36 anni per coloro che svolgono attività difficoltose o rischiose). L'indennità, corrisposta per 12 mesi l'anno, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione ma non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetta a rivalutazione.

Novità per le pensioni: assegno universale e quota 100?

In prospettiva ci sono altre due questioni chiave che potrebbero definitivamente irrompere nel dibattito sulle novità per le pensioni. In prima battuta c'è l'assegno universale, di cui esistono comunque più varianti. In ogni caso l'obiettivo è fornire un concreto strumento di sostegno al reddito per i più bisognosi, ma con un'attenzione particolare ai giovani alle prese con carriere discontinue, precarietà e basso reddito. Non è quindi affatto un caso che, come spiegato nel precedente paragrafo, una delle due prossime riunioni del momento successivo sulle novità per le pensioni sia proprio su di loro. L'altro tema che si sta affacciando sul fronte delle pensioni, anche su spinta del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è quello della possibile applicazione di quota 100 come somma di anni di contribuzione ed età anagrafica. Anche in questo caso ci sono diverse versioni che tengono conto soprattutto della sostenibilità della spesa.

In ogni caso si tratta di questioni che troveranno spazio solo a ridosso delle prossime elezioni quando il tema delle novità per le pensioni acquisterà ancora più centralità.