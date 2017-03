Formula 1 Australia streaming

Sono tanti gli appassionati che non potranno perdersi per nessuna ragione al mondo la prima gara della Formula 1 che si terrā a Melbourne, in Australia. Quest'anno sarā un duello Ferrari-Mercedes?

Come vedere la Formula 1 in streaming

Dalle nuove regole allo sviluppo, la Formula 1 2017 si presenta al proprio pubblico con una serie di novità che rendono ancora più incerte le previsioni e anche i valori in campo. Non sarà cosa facile, prima di vederli sfrecciare a più di trecento chilometri all’ora, stabilire cosa succederà a Melbourne, nel Gran Premio di Australia, il primo della stagione a quattro ruote della Formula 1 che si potrà vedere anche in streaming. Quella che sta per partire domenica sarà una delle più attese della storia recente della Formula Uno. L’anno scorso si capì subito che ci sarebbe stata una Juventus anche nella Formula 1: doppietta Mercedes con Rosberg in testa e Hamilton dietro.

Vettel conquistò un terzo posto benaugurante. Poi si sa come è andata a finire. Il quarto anno dell’era Hybrid coincide con il cambio della guardia al vertice del circus visto che gli americani di Liberty Media sono riusciti nell’impresa titanica di defenestrare Bernie Ecclestone, con la promessa di un rilancio in grande stile per uno sport che stava sempre più configurandosi come un narcolettico. Da perseguire attraverso diverse variazioni al regolamento tecnico proprio con l’intento di non dare punti di riferimento a nessuno e mescolare così le carte tra le squadre di vertice.

Impresa riuscita a vedere i test che hanno preceduto la corsa che hanno mostrato una Ferrari in grande spolvero che arriva addirittura con i gradi di favorita nella terra dei canguri. Con la Mercedes che sembra aver nascosto una parte importante del suo tremendo potenziale. Vettel ottimista e Hamilton costretto ad ammettere la superiorità delle rosse almeno all’inizio è un quadro che non quadra.

Mentre più sinceri sembrano Ricciardo e Verstappen ad avanzare qualche dubbio sull’iniziale competitività della Power Unit Renault montata sulle lore Red Bull. E uno sconsolato Fernando Halonso che, a proposito del pacchetto Honda si è lasciato a un commento alquanto demoralizzato. Di sicuro, quello di domenica, sarà un appuntamento da non perdere. Iniziate a domandarvi dove vedere allora il Gp di Formula Uno.

Streaming con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere in streaming il Gp di Melbourn ed è indeciso su come fare può provare a ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa opportunità per mandare le immagini live della corsa. Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Zweites Deutsches Fernsehen in Germania. Radio Cadena Nacional in Colombia; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; China Central Television in Cina; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Yleisradio Oy in Finlandia; Georgia Public Broadcasting in Georgia; RedTeleSistema in Ecuador; Österreichischer Rundfunk in Austria;

Streaming gratis Formula 1 2017

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis delle gare di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma la metà. Il real time sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini. Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Dove vedere sui siti bookmaker

E una delle novità che sta riscuotendo un buon successo riguarda anche dove vedere i Gran Premi della Formula 1 2017. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker che non mandano tutti gli eventi e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto.

Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.