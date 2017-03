MotoGp streaming live gratis diretta

Accanto a Sky c'č TV8 per vedere la stagione 2017 della MotoGP in streaming gratis e per tutti.

Conto alla rovescia per l'inizio di un'altra stagione con la MotoGP, le cui prove libere, qualifiche e gare possono essere viste in streaming, anche gratis. Il punto di riferimento per seguire ogni appuntamento è rappresentato da Sky con le sue emittenti dedicate accompagnate dal mosaico interattivo per la personalizzazione della visione. In parallelo c'è Now TV, la piattaforma web per vedere la MotoGP su Internet senza dover sottoscrivere alcun abbonamento con l'emittente satellitare. Per smartphone e tablet Sky c'è l'app Sky Go. Anche se è gratuitamente scaricabile, l'utilizzo è vincolato all'abbonamento.

Streaming MotoGP sui siti delle emittenti oltre confine

Tra le occasioni per lo streaming della MotoGP c'è quella dei siti delle emittenti fuori confine. Non sono sempre proposte tutte le gare e alcune sentenze hanno messo in dubbio la liceità di questa modalità al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi

Georgia con Georgia Public Broadcasting, Croazia con Hrvatska radiotelevizija, Cina con China Central Television, Australia con Special Broadcasting Service, Ecuador con RedTeleSistema, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, Colombia con Radio Cadena Nacional, Austria con Österreichischer Rundfunk, Finlandia con Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine.

Di certo è indispensabile la segnalazione del sito ufficiale della competizione, motogp.com, con il suo streaming degli appuntamenti settimanali. Per l'intera stagione occorre un impegno di spesa di 139,95 euro per la versione MultiScreen e di 99,95 euro per la quella standard senza il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds. Gli abbonamenti mensili costano 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e 12,49 euro per la versione standard.

Streaming italiano MotoGP gratis

Accanto a Sky c'è TV8 per vedere la stagione 2017 della MotoGP in streaming gratis e per tutti. Ma sola su una parte delle gare del motomondiale c'è il via libera. Le prossime sono quelle del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

MotoGP streaming con link bookmaker

Tra le possibilità aggiuntive per lo streaming della MotoGP c'è quella dei siti dei bookmaker. Non è però molto semplice poiché occorre fare i conti con alcune limitazioni. Non è affatto detto che vengano proposte tutte le corse e può essere richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque un certo attivismo nelle giocate. In ogni caso il servizio è compatibile anche da PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, iPhone e iPad equipaggiati e i vari smartphone e tablet basati su Windows 10 Mobile e Android.