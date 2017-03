Formula 1 streaming live gratis diretta

Ecco una serie di sistemi alternativi per vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2017.

Sono varie le possibilità per vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2017. Solo Sky ne offre due: l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile ma disponibile per i soli abbonati all'emittente satellitare e utile per seguire anche il resto della programmazione; la piattaforma web Now TV per la cui fruizione, anche per brevi periodi di tempo, non è necessario sottoscrivere alcun contratto.

Formula 1 e il live streaming italiano

Seppur ristretto a un numero limitato di corse, anche la Rai propone lo streaming web sul suo portale e attraverso l'app RaiPlay, liberamente scaricabile sia da iPhone e e iPad sia da smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile. Nel dettaglio i prossimi appuntamenti con lo streaming della Formula 1 sono quelli del Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, del Gran Premio di Monaco del 28 maggio, del Gran Premio d'Austria del 9 luglio, del Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, del Gran Premio d'Italia del 3 settembre, del Gran Premio di Singapore del 17 settembre, del Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, del Gran Premio del Messico del 29 ottobre, del Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Occorre segnalare come Viale Mazzini propone comunque la differita di tutte le gare mancanti a distanza di tre ore dalla loro fine.

I siti delle emittenti e Formula 1 streaming

Per lo streaming della Formula 1 una soluzione alternativa è rappresentata dai siti di quelle emittenti fuori Italia. La questione ha caratteri controversi perché non tutti i tribunali sono convinti della liceità di questa strada per il real time. In pratica in molti Paesi le immagini non sono visualizzabili al di là dei confini nazionali per cui la ricerca del live streaming per gli utenti italiani può non rivelarsi immediata. A ogni modo, vale la pena tentare collegandosi su una delle tante possibilità tra

Zweites Deutsches Fernsehen (Germania), Cyprus Broadcasting Corporation (Cipro), China Central Television (Cina), Yleisradio Oy (Finlandia), Hrvatska radiotelevizija (Croazia), RedTeleSistema (Ecuador), Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), Georgia Public Broadcasting (Georgia), Radio Cadena Nacional (Colombia), Televicentro (Honduras).

Formula 1 streaming con i portali dei bookmaker

Segnaliamo un altro sistema alternativo per lo streaming delle corse della Formula 1. Si tratta di quella che passa dai tanti portali dei bookmaker attivi da queste parti. In questo caso è quasi sempre indispensabile disporre di un conto aperto ed essere attivi. Vale la pena tentare collegandosi con un certo anticipo rispetto all'accensione del semaforo verde.

Non mancano le app per iPhone e iPad, smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile, per rimanere sempre aggiornati sull'andamento della stagione di sport. Oltre all'app ufficiale Formula 1 timing ci sono anche Formula Sport - 2017 Calendar per avere informazioni sulle gare e sui circuiti, Formula Sport Notizie e Race Calendar 2017 per avere sempre a portata di tap classifiche, schede delle squadre e dei piloti, andamento di qualifiche, prove libere, warm up e gare.