MotoGp streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Con il via della stagione 2017 della MotoGP si pone la questione su dove e come vedere prove libere, qualifiche e gare senza Rojadirecta. A coprire tutti gli appuntamenti con la due ruote ci pensa Sky che da una parte mette a disposizione le emittenti esclusive dedicate con i mosaici interattivi a cinque finestre e senza interruzioni pubblicitarie. Dall'altra c'è l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile ma disponibile solo per abbonati, per lo streaming da smartphone e tablet. A chiudere il pacchetto della proposte c'è Now TV per la visione da PC e da dispositivi mobile senza bisogno di sottoscrivere contratti con l'emittente satellitare. Ma non sono i soli modi per lo streaming della MotoGP.

Emittenti satellitari e streaming della MotoGP

Ci sono allora i siti web delle emittenti esteri a proporre lo streaming della MotoGP. Niente è scontato e non è affatto detto che tutte le corse siano visibili ovvero che le immagini possano essere captate con sicurezza. Ma tra le risorse per fare un tentativo ci sono quelle dei Paesi

Serbia con Radio-televizija Srbije, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Slovacchia con Slovenská televízia, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Svezia con Modern Times Group, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen, Turchia con Turkish Radio and Television Corporation.

MotoGP streaming italiano

Parte delle corse previste di questo 2017 vengono trasmesse da TV8, raggiungibile all'8 del digitale terrestre e in parallelo in streaming sul sito ufficiale. Le prossime gare della MotoGP in chiaro e per tutti gli utenti sono con la MotoGP del 4 giugno in Italia Mugello, la MotoGP dell'11 giugno in Spagna Catalunya, la MotoGP del 25 giugno in Olanda Assen, la MotoGP del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, la MotoGP del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, la MotoGP del 10 settembre a San Marino Misano, la MotoGP del 15 ottobre in Giappone Motegi, la MotoGP del 12 novembre in Spagna Valencia. Tutte le altre saranno comunque proposte in differita.

Le piattaforme dei bookmaker per lo streaming MotoGP

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming MotoGP rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere le corse in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcune delle piattaforme, frequentate o meno che siano, non trasmettono la MotoGP. Ma vale la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi decisivo per vedere la gara su cui si sono posate e mira.

A proposito di streaming, è doveroso segnalare il sito ufficiale della competizione ovvero motogp.com con tutte le prove, le qualifiche e le gare. Se tutta la stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard (in questo caso mancano il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds), non mancano soluzioni più limitate come gli abbonamenti mensili.