Formula 1 streaming. Vedere gare, qualifiche, prove libere 2017

Come vedere in diretta streaming da PC, smartphone e tablet, prove libere, qualifiche, warm up e corse della Formula 1 2017? Solo Sky propone una doppia soluzione. La prima è l'app Sky Go. Gratuitamente scaricabile da tutti, la sua fruizione è però riservata ai soli abbonati del canale satellitare. Poi c'è Now TV, piattaforma web che, a differenza dell'app, è a disposizione anche dei non abbonati. Attualmente vengono offerti pacchetti di acquisto promozionali così come viene data l'opportunità di vedere un solo appuntamento a 9,99 euro. A completamento delle possibilità c'è naturalmente visione su piccolo schermo personalizzabile con mosaico interattivo in alta definizione per impostare la regia della corsa su Principale, On board, Race Control, Tempi, Dati.

Streaming Formula 1 2017 con i siti fuori confine

Tra le varie soluzioni per lo streaming della Formula 1 2017 si aggiungono quelle dei siti delle emittenti fuori confine. La cautela è d'obbligo sia perché non tutte assicurano questa opportunità, e sia per orientamenti giudiziari non unanimi. Ci sono ad esempio

il Kosovo con Radio Television of Kosovo, la Finlandia con Yleisradio Oy, l'Ecuador con RedTeleSistema, la Georgia con Georgia Public Broadcasting, l'Honduras con Televicentro, l'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, l'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, la Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, a Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, il Lussemburgo con Radio Television Luxembourg.

Anche se è possibile fare un tentativo per ricevere le immagini in streaming, la procedura non offre la garanzia al 100%.

Streaming italiano gratis Formula 1 2017

In pista per la Formula 1 2017 c'è la Rai. Anche in questo caso accanto alla soluzione per il piccolo schermo c'è quella in streaming, seppur limitata a una manciata di appuntamenti: Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, Gran Premio di Monaco del 28 maggio, Gran Premio d'Austria del 9 luglio, Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, Gran Premio d'Italia del 3 settembre, Gran Premio di Singapore del 17 settembre, Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, Gran Premio del Messico del 29 ottobre, Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. La soluzione proposta per il real time da PC e dispositivi mobile è quella dell'app RaiPlay. Dopo aver scaricato e installato il software è sufficiente collegarsi all'emittente che trasmette le immagini. A ogni modo, le altre corse sono proposte in differita alle 14 su Rai 1 di quelle in notturna e alle 21 su Rai 2 di quelle del pomeriggio.

Formula 1 2017 streaming con i portali dei bookmaker

A chiudere questa carrellata di possibilità per lo streaming della Formula 1 2017 ci sono i siti dei bookmaker. Tuttavia nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. Si tratta dunque di un'occasione sicuramente valida dal punto di vista teorico ma che deve fare i conti con limitazioni da cui non si scappa. Ad avvantaggiarsi solo coloro che sono soliti puntare sugli avvenimenti sportivi. Indichiamo infine l'app ufficiale che propone anche classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della gara, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.