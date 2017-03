Vedere Formula 1 Australia streaming link, siti web migliori

Quanti di voi saranno disposti ad abbandonare alle prime luci del mattino la quiete del caldo lettuccio per non vedere il primo appuntamento con la Formula 1, il Gp di Melbourne in Australia e tifare Ferrari? Scommettiamo tanti vista la passione per il mondo dei motori che in Italia è catalizzata senza dubbio dalla scuderia di Maranello che, dopo le ultime stagioni molto difficili che hanno riservato al Cavallino Rampante più delusioni che gioie, promette di invertire questa tendenza, almeno secondo quello che dicono i dati dei test invernali.

Che però non sono attendibili al cento per cento in quanto non si conoscono le strategie adottate dagli altri team. La Mercedes, per esempio, detentrice del titolo sia piloti che costruttori, sembra essersi nascosta alla vigilia di questo appuntamento evitando alle proprie monoposto di scaricare tutta la potenza di cui sono capaci. Una sensazione confermata anche dalle prestazioni di Hamilton nelle prime prove libere che però hanno dimostrato che la Rossa c’è, sia con Vettel che con Raikkonen e che, quest’anno potrebbe davvero impensierire da vicino la scuderia di Toto Wolff e Niki Lauda.

Ma sarà la strada a confermarlo anche perché ci sono altri team ugualmente affamati e a caccia di vittorie e di riscatto, in primis la Red Bull che con Ricciardo, pur non soddisfattissimo delle prestazioni nei test invernali, non lascerà nulla di intentato. Ci sono tanti ingredienti insomma che permetteranno agli appassionati di non annoiarsi e sperare di godersi lo spettacolo della Formula 1 anche in streaming, cliccando i link giusti alla ricerca dei siti web migliori, in attesa del tanto sospirato e atteso successo rosso: rosso Ferrari.

Streaming con le emittenti non italiane

Vedere il Gp di Melbourne in streaming sarà una delle tante opportunità che tifosi ed appassionati di motori potranno scegliere per vedere il primo Gran Premio della stagione. Quello di Melbourne, in Australia. E anche questa modalità non è univoca ma presenta una serie di varianti da tenere in considerazione e da conoscere per poter decidere al meglio secondo le proprie esigenze. Per esempio una strada scelta da molti è quella di ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero offrire questa opportunità.

Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio: Zweites Deutsches Fernsehen in Germania, Radio Cadena Nacional in Colombia, Hrvatska radiotelevizija in Croazia, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina, China Central Television in Cina, Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro, Yleisradio Oy in Finlandia, Georgia Public Broadcasting in Georgia, RedTeleSistema in Ecuador, Österreichischer Rundfunk in Austria.

Streaming gratis Formula 1 2017

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis delle gare di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma la metà. Il real time sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini. Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Vedere Formula 1 con i siti dei bookmaker

Infine vedere le gare della Formula 1 attraverso i siti dei bookmakers è una delle novità che si sta diffondendo sempre di più anche nel nostro Paese. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker che non mandano tutti gli eventi e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto.

Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.