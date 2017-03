Formula 1 2017 streaming prova, qualifiche, gara. Dove vedere

Dove vedere in streaming prove libere, qualifiche e gare della Formula 1 2017? Occorre innanzitutto sintonizzarsi su Sky Sport F1 HD che mette a disposizione cinque emittenti gestibili con il mosaico interattivo in alta definizione per la scelta delle inquadrature. In buona sostanza ciascun utente può decidere in che modo visualizzare le immagini. L'opportunità è comunque riservata ai soli abbonati. Stesso trattamento per Sky Go, l'app per smartphone e tablet per lo streaming: il download del software è libero, ma la fruizione è solo per i clienti Sky. La piattaforma web Now TV non necessita invece di alcun abbonamento: possono essere acquistati singoli pacchetti per la visione da PC o da dispositivo mobile, tablet o smartphone che sia.

Streaming Formula 1 2017 con i siti delle emittenti

Ci sono comunque anche altre strade per lo streaming e una di queste passa dalle emittenti satellitari. In pratica è possibile fare un tentativo sui siti di quelli attivi nel mondo dello sport, compresa evidentemente anche la Formula 1 2017. Quali?

Quello australiano Special Broadcasting Service, quello cinese China Central Television, quello austriaco Österreichischer Rundfunk, quello cipriota Cipro Cyprus Broadcasting Corporation, quello bosniaco Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, quello croato Croazia Hrvatska radiotelevizija, quello ecuadoreño RedTeleSistema, quello colombiano Radio Cadena Nacional, quello finlandese Yleisradio Oy.

Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono lo streaming via web.

Streaming italiano gratis Formula 1 2017

Così come accaduto lo scorso anno, la Rai propone lo streaming di una parte delle gare. Lo fa sia sul sito ufficiale sia attraverso l'app RaiPlay, scaricabile sia su iPhone e iPad e sia su smartphone e tablet Android o Windows 10 Mobile. In calendario ci sono gli appuntamenti del Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, del Gran Premio di Monaco del 28 maggio, del Gran Premio d'Austria del 9 luglio, del Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, del Gran Premio d'Italia del 3 settembre, del Gran Premio di Singapore del 17 settembre, del Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, del Gran Premio del Messico del 29 ottobre, del Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Ed è disponibile anche il sito ufficiale formula1.com che, oltre a proporre una sezione video, dà l'opportunità di acquistare i biglietti per assistere alle corse.

Streaming Formula 1 2017 sulle piattaforme dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming Formula 1 2017 rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere le corse in streaming poiché occorre quasi sempre essere iscritti, avere un conto aperto e dimostrarsi attivi, tuttavia vale di certo la pena fare un tentativo. Chi è abituato a fare pronostici e puntare sull'andamento e sugli esiti degli appuntamenti sportivi lo sa bene da tempo e può sfruttare questa occasione.

Per rimanere costantemente aggiornati sull'andamento del campionato, conoscere tutti i dettagli del circuito, le classifiche piloti e costruttori e ogni tipo di informazione, è scaricabile l'app ufficiale Formula 1 timing. ESPN F1 propone invece il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze accompagnato da aggiornamenti e notizie.