Formula 1 Australia gara, prove libere, qualifiche. Dove vedere

La dimostrazione di forza messa in campo nelle ultime tre stagioni dalla Mercedes non consente illusioni su un cambio delle gerarchie al vertice. La Ferrari ci proverà visti i risultati invernali

Come vedere la gara, le prove libere, le qualifiche del Gran Premio di Australia di Formula 1 in steraming

Venti i Gran Premi, venti i piloti che scenderanno in pista per provare a vincere il mondiale di Formula 1. Si comincia a Melbourne, in Australia, con il classico appuntamento di inizio stagione. La gara si disputerà dopo le consuete prove libere e qualifiche che stabiliranno la prima griglia di partenza di un percorso che si concluderà con il Gran Premio di Abu Dhabi. Ovvio che i tifosi della Rossa di Maranello sperano di veder trionfare il vessillo con il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio in Australia e alla fine del Mondiale.

Ma non sarà facile anche se Vettel e Raikkonen non hanno perso occasione di esprimersi in maniera molto positiva sulla Power Unit della Ferrari di quest’anno. La Mercedes, però parte ancora con le previsioni in poppa. La dimostrazione di forza messa in campo nelle ultime tre stagioni sottintende il grande margine che i tedeschi hanno accumulato nei confronti dei maggiori competitors e non sarà facile azzerare il gap in pochi mesi.

Rispetto alla stagione passata poi non prenderà il via la scuderia britannica Manor Racing, e ci sarà un Gran Premio in meno, quello della Germania. E poi, caso strano, questo sarà un mondiale per così dire acefalo visto che il trentunenne pilota tedesco Nico Rosberg, vincitore del Mondiale dell’anno scorso, si è ritirato dalla Formula 1.

Dove vedere questo appuntamento? Si chiedono in tanti. E ci sono davvero tanti modi per seguire le gesta dei piloti di Formula 1. Uno di questi è rappresentato senza dubbio dallo streaming.

Streaming con le emittenti che operano fuori dai confini nazionali

Chi sceglie di vedere in streaming il Gp di Melbourne ed è indeciso su quale strada seguire viste le tante opportunità che questa modalità offre potrà provare a fare una ricerca sul web e cliccare i siti delle emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali che potrebbero utilizzare questa opportunità per mandare le immagini live della corsa. Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione.

Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio: Hrvatska radiotelevizija in Croazia, Yleisradio Oy in Finlandia, Georgia Public Broadcasting in Georgia, RedTeleSistema in Ecuador, Zweites Deutsches Fernsehen in Germania, Radio Cadena Nacional in Colombia, Österreichischer Rundfunk in Austria Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina, China Central Television in Cina, Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro.

Streaming gratis Formula 1 Australia

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis della Gp di Formula 1 in Australia non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma soltanto la metà. Il real time sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini.

L’emittente di Stato ha anche creato una App che si potrà scaricare in maniera gratuita e darà la possibilità di avere sempre a portata di tap le informazioni che riguardano la stagione di Formula 1. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che le immagini verranno trasmesse in differita con uno slittamento di tre ore dallo start.

Dove vedere sui siti dei bookmaker

Una delle novità che sta riscuotendo un buon successo in grado di rispondere alla domanda dove vedere i Gran Premi della Formula 1 è quello dei siti dei bookmaker che non mandano le immagini di tutte le gare e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi.

Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.