Formula 1 streaming live gratis link, migliori siti web, emittenti tv

Dove vedere in streaming live prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2017? La sola Sky propone una triplice possibilità per seguire ogni istante sia sul piccolo schermo a e sia sul display del proprio smartphone o tablet. Per prima cosa c'è Sky Sport F1 HD sulle cinque emittenti dedicate del mosaico interattivo in alta definizione, intervallate dalle trasmissioni Paddock Live e Paddock Live Show. Quindi lo streaming da smartphone e tablet con Sky Go, app gratuitamente scaricabile. Così come nel modo precedente, il servizio è riservato ai soli abbonati. Infine c'è Now TV, la piattaforma web per la visione di tutti gli eventi di ogni singolo e intero fine settimana della Formula 1 2017 senza bisogno di sottoscrivere alcun contratto.

Streaming Formula 1 con i siti delle emittenti

Ma ci sono anche altri modi per lo streaming della Formula 1. Non sono da perdere di vista le emittenti oltre i confini nazionali che propongono le immagini sui loro siti web. La questione è ancora controversa e ci sono stati diversi pronunciamenti giudiziari non tutti nella stessa direzione. Chi è interessato a fare un tentativo, può provare anche su

Sistema Nacional De Television per il Paraguay, Radio Television Luxembourg per il Lussemburgo, Raidió Teilifís Éireann per l'Irlanda, Televicentro per l'Honduras, Public Broadcasting Services Limited per Malta, Rajawali Citra Televisi Indonesia per l'Indonesia, Sanoma Media Netherlands per i Paesi Bassi, Radio Television of Kosovo per il Kosovo, Makedonska Radio Televizija per la Macedonia, Rádio e Televisão de Portugal per il Portogallo.

Live streaming italiano Formula 1

Il pacchetto delle proposte Rai si limita a pochi appuntamenti della Formula 1 da vedere in streaming ovvero il Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutte le altre corse sono trasmesse in differita. Sul sito è disponibile un'ampia sezione sulla Formula 1 con tanto di notizie e aggiornamenti, immagini e video, informazioni su piloti, scuderie e circuiti. A completamento del pacchetto delle proposte c'è l'app RaiPlay per il real time, quando previsto, o per rivedere in streaming i Gran Premi.

Formula 1 streaming con i siti bookmaker

Per questo campionato della Formula 1 c'è chi propone di vedere in streaming le corse con uno dei tanti siti di bookmaker. Viene proposto lo streaming sulle proprie piattaforme web, ma con una serie di limiti. A partire da quello relativo alla non trasmissione di tutti i Gran Premi, anche se si tratta di una competizione di così alto livello. In genere si tratta di una opportunità pensata per chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. Per chi è un giocatore abituale si tratta tuttavia di una opzione aggiunta per lo streaming della Formula 1.