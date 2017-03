Formula 1 streaming prove ufficiali e gara. Come e dove vedere

Anche quest'anno Sky mette in campo tutta la sua innovazione per proporre il maggior numero di soluzioni per permettere di vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2017. C'è Sky Sport F1 HD, personalizzabile con il mosaico interattivo in alta definizione. In buona sostanza ciascun utente può scegliere il tipo di inquadrature che preferisce e variarle a piacimento. C'è lo streaming da smartphone e tablet per i suoi abbonati con l'app Sky Go. Sebbene sia gratuitamente scaricabile sullo store del sistema operativo di riferimento, la sua fruizione è legata all'abbonamento all'emittente satellitare. E c'è lo streaming per tutti con la piattaforma web Now TV. In quest'ultimo caso è possibile acquistare anche piccoli pacchetti senza sottoscrivere alcun contratto con Sky.

Streaming gratis Formula 1

La Rai prova a stare al passo con lo streaming della Formula 1 sul suo portale e attraverso l'app RaiPlay. Ma la sua programmazione è limitata a un numero ristretto di corse. I prossimi appuntamenti coperti sono quelli del Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, del Gran Premio di Monaco del 28 maggio, del Gran Premio d'Austria del 9 luglio, del Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, del Gran Premio d'Italia del 3 settembre, del Gran Premio di Singapore del 17 settembre, del Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, del Gran Premio del Messico del 29 ottobre, del Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Le gare corse vengono trasmesse in differita.

Formula 1 streaming con le piattaforme delle emittenti satellitari

Non solo da non perdere di vista per vedere in streaming Formula 1 le emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali e rilanciano le immagini sul web sui rispettivi siti. La questione è controversa e ci sono stati pronunciamenti giudiziari di differente orientamento. Chi è interessato a fare un tentativo, può provare anche su

Sistema Nacional De Television per il Paraguay, Rajawali Citra Televisi Indonesia per l'Indonesia, Radio Television of Kosovo per il Kosovo, Public Broadcasting Services Limited per Malta, Radio Television Luxembourg per il Lussemburgo, Televicentro per l'Honduras, Makedonska Radio Televizija per la Macedonia, Sanoma Media Netherlands per i Paesi Bassi, Raidió Teilifís Éireann per l'Irlanda, Rádio e Televisão de Portugal per il Portogallo.

Siti dei bookmaker e streaming Formula 1

Vale la pena ricordare l'esistenza dei siti dei principali bookmaker che operano in Italia. Anche se non sono proposte tutte le corse, queste piattaforme web sono spesso la porta di accesso allo streaming della stagione 2017 della Formula 1. Tuttavia sono in molti a chiedere la registrazione o l'apertura di un conto, se non la dimostrazione di essere giocatori attivi nelle puntate. In ogni caso, vale la pena fare un tentativo anche perché dal punto di vista formale è tutto gratis ovvero non viene richiesto alcun impegno di spesa.

I possessori di smartphone e tablet che per ragioni personali decidono di optare per la visione in mobilità, possono fare riferimento a una serie di app interessanti per rimanere aggiornati sulla gara e sull'andamento della stagione. Come quella ufficiale Formula 1 timing o ESPN F1 che propone il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze affiancato da aggiornamenti e notizie.