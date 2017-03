Vedere Formula 1 streaming siti web, link migliori. Dove trovare

Come vedere in streaming la Formula 1 ovvero prove libere e qualifiche, warm up e gare? Quali sono i siti web da consultare e i link migliori in quali avventurarsi. A proporre il pacchetto completo ci pensa in prima battuta Sky. Da una parte mette a disposizione la visone in alta definizione personalizzabile con il mosaico interattivo. Dall'altra ha sviluppato l'app Sky Go per smartphone e tablet. In entrambi i casi la fruizione è riservata ai soli abbonati della piattaforma satellitare. C'è però una terza soluzione ed è quella di Now TV, piattaforma web su cui acquistare anche la visione via Internet di parte della programma Sky per un breve periodo e senza la necessità di legarsi all'emittente satellitare.

Streaming italiano della Formula 1

C'è anche la Rai a proporre il modo per vedere in streaming la Formula 1. Ma il suo palinsesto è limitato a poche e ben definite gare. I prossimi appuntamenti sono con il Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Viale Mazzini propone la differita di tutte le corse mancanti.

Formula 1 streaming con i siti delle emittenti

Ci sono alcun passaggi legali da chiarire ma lo streaming della Formula 1 attraverso i siti delle emittenti satellitari rappresenta una opzione aggiuntiva da tenere in considerazione. Qualche nome a cui fare riferimento?

In Australia si può tentare con Special Broadcasting Service, a Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Austria con Österreichischer Rundfunk, in Birmania con Myanmar National TV, in Ecuador con RedTeleSistema, in Cina con China Central Television, in Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Finlandia con Yleisradio Oy.

Non tutti i siti web trasmettono le immagini della Formula 1 in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza ma si tratta solo di una parte

Streaming live Formula 1 con i portali dei bookmaker

Prendono sempre più spazio i portali dei bookmaker per vedere in streaming le corse della Formula 1. Non è così semplice e immediato poiché vanno messe in conto alcune limitazioni nella maggior parte delle piattaforme, come l'apertura di un conto, un numero minimo di giocate e naturalmente la registrazione con i dati ufficiali.

Poi ci sono anche le app per iPhone e iPad, smartphone e tablet equipaggiati con Android e Windows 10 Mobile, sul mondo della Formula 1, come ESPN F1 che propone il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze affiancato da aggiornamenti e notizie. Da tenere presente anche il sito ufficiale formula1.com con informazioni dettagliate su circuiti, piloti e scuderie del campionato 2017 ancora alle battute iniziali.