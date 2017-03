Formula 1 Australia gara, prove e qualifiche ufficiali streaming live gratis

Il campionato di Formula 1 che si accinge a partire questo fine settimana con il GP di Australia che si disputerà a Melbourne assomiglia per una ragione ben precisa al campionato italiano di calcio. Questo accade almeno dal 2010 visto che, dopo il dominio della Ferrari con Michael Schumacher agli albori degli anni 2000, c’è stato un breve interregno di Renault, Ferrari e Brown la scuderia che poi si è trasformata nella Red Bull che avrebbe monopolizzato i successivi quattro campionati prima di cedere lo scettro alla Mercedes che due volte con Hamilton e l’ultima con Roseberg proprio un anno fa, hanno stracciato la concorrenza. Un po’ come la Juventus è abituata a fare negli ultimi sei anni.

E, infatti, questa tendenza all’oligarchia, anzi alla tirannia intesa come dominio di uno solo sugli altri, sta causando un calo di interesse anche per la Formula 1. Proprio per invertire questa tendenza il nuovo dominus del Circus a quattro ruote, il magnate americano John C. Malone capace di detronizzare un certo Bernie Ecclestone, ha promesso di dare nuovo smalto alle corse anche attraverso un nuovo regolamento. Tutti pronti dunque a vedere gara, prove e qualifiche ufficiali streaming live gratis del primo Gran Premio della stagione.

Live Formula 1 con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere in streaming il Gp di Melbourn ed è indeciso su come fare può provare a ricercare live sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa opportunità per mandare le immagini live della corsa. Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio: Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro, Hrvatska radiotelevizija in Croazia, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina, Zweites Deutsches Fernsehen in Germania, Radio Cadena Nacional in Colombia, Georgia Public Broadcasting in Georgia, RedTeleSistema in Ecuador, Österreichischer Rundfunk in Austria, China Central Television in Cina, Yleisradio Oy in Finlandia.

Formula 1 streaming gratis

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis delle gare di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma la metà. Il real time sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale della televisione di Stato. Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Formula 1 con i siti dei bookmaker

E una delle novità che sta riscuotendo un buon successo riguarda anche dove vedere live i Gran Premi della Formula 1 2017. La scelta in questo caso cadrebbe sui siti dei bookmaker che, ormai anche in Italia, offrono una possibilità che si sta diffondendo sempre di più anche tra gli appassionati di motori e di scommesse. Che, quindi accettano di buon grado la necessità di registrarsi alla piattaforma scelta ed aprire un conto.

Per avere la possibilità di vedere l’evento in questione tutto questo non basta perché è necessario anche dimostrare di essere giocatori attivi. Gli appassionati che cercano ulteriori soluzioni che danno la possibilità di accedere alle immagini attraverso iPhone, iPad, smartphone e tablet, potranno scaricare gratuitamente l’App Official F1. Possibilità valida per chi possiede device equipaggiati con sistema operativo Android.