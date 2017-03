MotoGp streaming. Vedere gare, qualifiche, prove libere 2017

Come vedere in streaming da PC, smartphone e tablet, prove libere, qualifiche, warm up e gare della MotoGP 2017? Anche quest'anno il punto di riferimento è Sky. L'emittente satellitare mette infatti a disposizione degli utenti due soluzioni. La prima è la piattaforma web Now TV: non è necessario stipulare alcun abbonamento e il servizio può essere utilizzato anche per un periodo di tempo limitato, perfino per una sola corsa. A differenza di Now TV, l'app Sky Go è riservata solo agli abbonati che possono gratuitamente scaricarla e installarla. Il software consente tra l'altro di fruire di tutta la programmazione Sky e non solo degli appuntamenti con la MotoGP.

MotoGP 2017 streaming su siti delle emittenti

Una interessante occasione per lo streaming della MotoGP 2017 passa i siti delle emittenti satellitari che operano fuori confine. Occorre però considerare che non proprio tutti propongono in live streaming anche per via di blocchi geografici che non permettono la proposizione delle immagini via web al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi

Slovacchia con Slovenská Televízia, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Serbia con Radio-televizija Srbije, Svezia con Modern Times Group, Turchia con Turkish Radio and Television Corporation.

Live streaming italiano MotoGP 2017

Alle spalle di Sky c'è TV8, al canale 8 del digitale terrestre. In questo caso lo streaming sul sito ufficiale è in chiaro e per tutti. Tuttavia solo una parte dell'intera stagione viene proposta in real time. Più precisamente le telecamere sono accese per il Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, il Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, il Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, il Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, il Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, il Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano il Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, il Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Le restanti corse sono proposte in differita.

Streaming MotoGP 2017 con i bookmaker

Ecco poi la tendenza più recente, quella che negli ultimi mesi sta trovando un terreno maggiormente fertile. Si tratta dello streaming con i siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è affatto detto che siano visibili tutte le corse della MotoGP 2017, ed esistono comunque dei paletti, come quelli relativi alla registrazione e, molto spesso, di essere giocatori attivi da tempo. Infine, un'altra soluzione per smartphone e tablet è il sito ufficiale motogp.com. Anche in questo caso gli utenti hanno l'opportunità di abbonarsi all'intera stagione e non si tratta perciò di un modo gratuito per lo streaming della MotoGP 2017. Il pacchetto MultiScreen costa 139,95 euro, quello standard 99,95 euro ed è previo del layout personalizzato e della modalità 6 Live Feeds.