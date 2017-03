Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Speranza, Fedriga, Renzi

All’indomani della scissione del centrosinistra, lo schieramento politico si sta riorganizzando in vista di nuove elezioni politiche, puntando a definire nuovi programmi che siano in grado di riconquistare fiducia e consensi dei cittadini, dopo gli ultimi burrascosi mesi. E mentre il centrosinistra si divide, il centrodestra sembra ritrovare l’unione persa ed essere pronto a superare le tensioni che si sono fatte particolarmente sentire nei mesi scorsi.

Le ultime posizioni di Roberto Speranza e impatto su novità per le pensioni

Auspica un nuovo inizio, con la fondazione ufficiale del nuovo Movimento Democratico e Progressista, Roberto Speranza che, insieme ad altri autorevoli esponenti del centrosinistra che hanno deciso di lasciare l’attuale maggioranza, si avvia ad un nuovo percorso politico con l’obiettivo di recuperare il vero significato di quei valori che da sempre sono stati alla base del centrosinistra e che ultimamente sembravano essere stati dimenticati. speranza ha affermato, come riportano le ultime e ultimissime notizie, che MpD rappresenta infatti un nuovo inizio per andare alla riscoperta di sè stessi, una sfida che si pone l'obiettivo di garantire democrazia, occupazione e uguaglianza. Per raggiungere questi obiettivi, soprattutto alla luce delle ultime notizie proprio sull’andamento dell'occupazione in Italia, sarà impossibile prescindere dalla definizione di quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o revisione completa dell’attuale sistema previdenziale, necessarie per ridare slancio proprio a occupazione e produttività.

Le ultime affermazioni di Fedriga e conseguenze su novità per le pensioni

Il capogruppo a Montecitorio e segretario della Lega, Massimiliano Fedriga, ha chiaramente affermato come dopo anni di problemi sia arrivato il momento di un cambiamento alla guida dell'esecutivo italiano. ma per dare un chiaro messaggio ai cittadini e riconquistare la fiducia è necessario fissare un obiettivo chiaro, per questo servono alleanze e coalizioni che siano forti e decise, non fatte solo per vincere le elezioni. Per riuscire a dare ai cittadini le risposte che chiedono, il centrodestra sembra stia tornando ad essere unito, andando oltre tensioni e scontri che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. E si tratta di una riorganizzazione che avrebbe certamente impatto positivo sulle novità per le pensioni considerando che Forza Italia e Lega condividono le idee sulle novità per le pensioni tra novità per le pensioni di quota 100; revisione dell’attuale sistema; e assegno universale, ma collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego

Le ultime affermazioni dell’ex premier Renzi e impatto su novità per le pensioni

Dal canto suo, l’ex premier ed ex segretario del centrosinistra, continua ad andare avanti per la sua strada. Stando a quanto riportano le ultime notizie, dalle sue recenti affermazioni è chiara l’intenzione di voler introdurre importanti novità per le pensioni, considerando l’apertura da parte del responsabile dei tecnici ad una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, e il suo annuncio di voler introdurre l’assegno universale che non sia, però, mera erogazione di denaro ma collegato alla ricerca di un nuovo impiego o alla frequentazione di un corso di formazione o specializzazione volto al reinserimento nel mondo del lavoro.