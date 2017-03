Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 De Micheli, Visco, Baretta

Proseguiranno nei prossimi giorni le discussioni per decidere quali misure inserire nella prima stesura del nuovo Def, il documento di programmazione economica che pone le basi dei provvedimenti da inserire nella nuova manovra, le cui discussioni vere e proprie inizieranno solo dopo l’estate ma che dal prossimo 10 aprile, stando a quanto riportano le ultime notizie, inizieranno il loro iter. Per quella data è, infatti, prevista la presentazione della prima bozza del Def e se, come riportano le ultime e ultimissime notizie, il Def potrebbe contenere le ulteriori novità per le pensioni che si avviano ad essere discusse nel momento successivo di analisi, la certezza è che non ci saranno nella prima stesura, dati i tempi stretti, ma nelle succssive.

Le ultime posizioni della De Micheli e impatto su novità per le pensioni

Tra coloro impegnati nella definizione delle misure da inserire nel nuovo Def, documento di programmazione economica per la prossima manovra, c’è anche la parlamentare del centrosinistra, Paola De Micheli, sottosegretario all'Economia, che rispetto ai colleghi del Tesoro sembra avere una posizione decisamente meno rigida tanto sulla questione conti quanto sulla questione novità per le pensioni. Stando alle ultime notizie, sembrerebbe che sia particolarmente vicina ai fedelissimi dell’ex segretario del centrosinistra, distante invece dalle intenzioni del ministro dell’Economia di voler recuperare soldi necessari per l’attuazione di provvedimenti dall’aumento dell’Iva alle vendite delle partecipate.

La De Micheli, inoltre, è tra coloro favorevole alle novità per le pensioni, da tempo schierata dalla parte di coloro che hanno iniziato a lavorare prestissimo ma che sono stati fortemente penalizzati dalle attuali norme e bloccati a lavoro, particolarmente favorevole dunque alla novità per le pensioni di quota 41, che permetterebbe a tutti di lasciare il lavoro senza limiti anagrafici ma con 41 anni di contributi e sempre a fronte di penalizzazioni.

Le ultime affermazioni di Ignazio Visco e impatto su novità per le pensioni

Grande preoccupazione e diversi timori sono stati espressi ultimamente dal governatore della Banca di Italia, Ignazio Visco, che, alla luce delle ultime notizie sul debito pubblico italiano in aumento, ha chiaramente affermato quanto sia diventato necessario raggiungere un solida unione economica e a livello comunitario per evitare ulteriore instabilità. Secondo Visco, ridurre il debito pubblico è necessario per riuscire ad attuale gli importanti provvedimenti al vaglio, comprese profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41, perché permetterebbe di recuperare i soldi necessari. Il problema è che se per le novità per le pensioni si continua a dire che non vi è disponibilità del budget necessario, come già accaduto, stranamente, per altri provvedimenti, e sempre decisamente costosi, i soldi magicamente si trovano.

E’ stato, e lo è anche ora, il caso dei piani miliardari di salvataggio degli istituti di credito: secondo il governatore Visco, il sistema bancario italiano non dovrebbe creare alcuna preoccupazione, perchè si tratta di un sistema sano che, però, ha presentato e presenta a volta problemi. Si tratta, però, di problemi che poi vanno ad impattare sulla realizzazione di altri provvedimenti, bloccandone la realizzazione, come nel caso delle stesse novità per le pensioni, perché i soldi non bastano.

Le ultime affermazioni di Baretta e conseguenza per novità per le pensioni

Contrariamente alla De Micheli, più vicino, invece, alle posizioni del responsabile del Dicastero dell’Economia, il sottosegretario al Tesoro Pier Paolo Baretta, impegnato insieme a lui nel dimostrare alla Comunità come del nostro Paese ci si possa ancora fidare, nonostante gli errori compiuti, che da sempre sostiene l’importanza di profonde novità per le pensioni, a partire da quella quota 100 sostenuta insieme al presidente del Comitato ristretto per le pensioni, ma che, appoggiando i colleghi del Tesoro, è arrivato a ritenere non prioritarie. Per il Tesoro, infatti, le novità per le pensioni non rappresenterebbero ancora una priorità per il nostro Paese, rispetto ad altre misure che potrebbero rilanciare investimenti e imprese per raggiungere una nuova crescita economica, ma si tratta di una convinzione che, alla luce delle ultime notizie anche da parte dello stesso ministro dell’Economia, sembra stia perdendo di forza. Proprio il responsabile del Dicastero dell’Economia, infatti, secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, si sarebbe reso conto dei benefici che le novità per le pensioni sarebbero in grado di assicurare.