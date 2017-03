Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Calenda, Simoni, Mazziotti

Le recenti posizioni di Calenda, Simoni, Mazziotti su prossimi passaggi per documento di programmazione economica, decreti ed elezioni e conseguenze per novità per le pensioni

Tra nuovo documento di programmazione economica, prossimi decreti e nuove elezioni politiche, ci si chiede quando arriveranno novità per le pensioni più profonde rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41. Stando alle ultime notizie, nonostante l’annuncio di un ormai prossimo avvio di un momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni, la strada per una loro reale approvazione sembrerebbe ancora piuttosto lunga e anche tortuosa, perché continuano ad essere divergenti le posizioni di esecutivo, forze sociali, tecnici, continuano a susseguirsi proposte di novità per le pensioni prioritarie rispetto ad altre, e, soprattutto, perché mancano i soldi necessari per riuscire ad approvare realmente le stesse importanti novità per le pensioni. Le ultime notizie, però, sembrano concentrarsi sul fatto che le novità per le pensioni potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione, ma non nella prima stesura che si avvia ad essere presentata il 10 aprile, quindi a breve, piuttosto nelle successive, ma è anche possibile che nel nuovo documento vengano inserite correzioni alle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

La situazione su mini pensione e quota ad oggi appare ancora piuttosto incompleta: entro la prossima settimana dovrebbero essere presentati gli atti finali relativi alle regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ma secondo le ultime notizie potrebbero arrivare ancora incompleti, mancanti di ulteriori dettagli che poi potrebbero essere inseriti in successive circolari esecutive o in decreti ad hoc, o nello stesso nuovo documento di programmazione economica.



E sulle successive novità per le pensioni resta ancora un punto interrogativo tra novità per le pensioni di quota 100, novità per le pensioni in base alla tipologia di occupazione che si svolge, novità per le pensioni per i giovani e novità per le pensioni per gli iscritti alle casse di settore.

Le ultime posizioni del ministro Calenda a conseguenze su novità per le pensioni

Collegato al documento di programmazione economica e che rientrerebbe tra quei decreti ad hoc per novità per le pensioni, il Dl sviluppo, bloccato per lungo tempo e che il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha intenzione di portare finalmente a compimento. Il Dl Sviluppo contiene, infatti, una norma collegata alle novità per le pensioni, per permettere a tutti i lavoratori iscritti alle proprie casse di settore di anticipare l’uscita dal lavoro se si è in stato di disoccupazione da lungo tempo. Calenda, però,è tra coloro che continua a ritenere che le novità per le pensioni non siano una priorità di Italia così come la corsa per andare ad elezioni politiche anticipate, perché un nuovo voto prima rischierebbe di bloccare, secondo il ministro dello Sviluppo economico, una serie di importanti provvedimenti avviati e che devono essere chiusi per permettere al Paese stesso di tornare a crescere.

Le recenti posizioni di Simoni e impatto su novità per le pensioni

Decisamente diversa la posizione di Marco Simoni, tra i tecnici che stanno lavorando alla definizione di un nuovo programma della maggioranza al fianco del responsabile dei tecnici che ha già aperto ad una nuova analisi tecnica di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, pronto a portare avanti il momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni ma anche a chiudere la partita sulle attuali novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 con la definizione degli ultimi chiarimenti mancanti sulle ulteriori richieste ancora in sospeso, come quella relativa ai criteri di acceso prioritario a mini pensione e quota 41, ai 6 anni continuativi e alla questione non occupati.

Le ultime affermazioni di Mazziotti e conseguenze per novità per le pensioni

Il presidente del Gruppo Affari Costituzionali, Andrea Mazziotti, ha chiaramente lasciato intendere come sia ancora piuttosto lunga la strada verso la definizione ufficiale di un nuovo sistema di voto, soprattutto alla luce delle ultime notizie secondo le quali sarebbe suscettibile, quasi sicuramente, di un ulteriore rinvio mentre avrebbe dovuto iniziare a brevissimo. E un rinvio delle discussioni sulla definizione del nuovo sistema di voto, inevitabilmente farà slittare le prossime elezioni politiche, che probabilmente non saranno più anticipate, e con esse anche un vero e proprio rilancio delle novità per le pensioni più importanti e profonde. Da Mazziotti, dunque, arriva chiara la notizia secondo cui le elezioni non si terranno più, molto probabilmente, presto.