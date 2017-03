Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

Appuntamenti in programma la prossima settimana, prospettive per novità per le pensioni e ultime notizie su prossimi impegni e passaggi

La settimana che si apre potrebbe essere quella in cui si potrà iniziare davvero a capire quali misure saranno inserite nella prima stesura del nuovo documento di programmazione economica che si prepara ad essere ufficialmente presentata il prossimo 10 aprile. Le ultime notizie sottolineano le tante difficoltà di lavoro in merito, considerando i pochi margini di intervento, a livello di budget, che sono disponibili per ulteriori misure di rilancio dell’economia italiana. Gran parte dei soldi infatti dovrebbero essere già destinati a provvedimenti imposti, a partire dalle misure correttive di 3,4 miliardi di euro, che ci sono state richieste dalla Comunità e senza le quali si rischierebbe seriamente di andare incontro all’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, che la stessa Comunità aveva già anticipato, poi rimandato.

A questi soldi devono essere aggiunti i 19,5 miliardi di euro di coperture per le clausole di salvaguardia che il precedente esecutivo ha lasciato in eredità, ma anche quelli necessari per un ennesimo piano di salvataggio degli istituti di credito a rischio fallimento, e quindi capire quali ulteriori margini ci saranno ancora per permettere un rilancio concreto delle pensioni.

Prossima riunione per nuovo sistema di voto e conseguenze per novità per le pensioni

Tra gli attesi appuntamenti di questa settimana, la nuova riunione sul sistema di voto che sarebbe calendarizzata lunedì che, secondo quanto riportano le ultime notizie, slitterà, probabilmente al 28 e questa riunione potrebbe rappresentare un segnale importante perché si capirà quando si potrà andare forse al voto, magari a settembre, anche se al momento appare piuttosto difficile che si vada ad elezioni politiche anticipate. Ma soprattutto, è possibile che la riunione slitti ancora e venga, casualmente, rimandata tra un mese, quasi contemporaneamente alla conclusione del congresso del centrosinistra. Solo quando si deciderà una data per le nuove elezioni, probabilmente si potrà assistere ad un vero e proprio rilancio delle novità per le pensioni, e a nuovi movimenti per sbloccare una situazione al momento decisamente in stallo.

Ogni schieramento politico le ha già inserite all’interno dei propri programmi, ben consapevole dell’importanza che esse rivestono per i cittadini e che si tratta di un tema cruciale per recuperare eventualmente consensi, fiducia ed elettori in vista di un nuovo voto. Solo allora probabilmente, si tornerà realmente a parlare di:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; revisione dell’attuale sistema delle probabilità di vita; novità per le pensioni in base alle diverse tipologia di occupazioni in cui si è impiegati.

Appuntamenti del fine settimana con attesa degli atti finali sulle ultime novità per le pensioni

La settimana dovrebbe poi chiudersi con la presentazione degli atti finali, annunciati per venerdì 31, salvo proroghe. Solo allora si capirà quali sono i dettagli relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, eventuali possibili aperture a ulteriori richieste da parte delle forze sociali, anche se potrebbero essere decisamente minime. Tuttavia, considerando che le ultime notizie parlano ancora di processo in corso per la definizione degli stessi dettagli mancanti per mini pensione e quota 41 e che difficilmente visti i tempi stretti saranno definiti nel giro di qualche giorno, perché tutto sia completo e perfetto è probabile aspettarsi successive circolari esecutive per ulteriori miglioramenti e chiarimenti.

Come ben si capisce, al momento, tutto sembra ancora molto incerto, ma l’unica certezza è che in un modo o nell’altro, prima o poi, tutti i chiarimenti attesi sulle condizioni ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 dovranno arrivare altrimenti la loro entrata in vigore a maggio rischierebbe di saltare e, nella peggiore delle ipotesi, le stesse novità per le pensioni anche, rappresentando una nuova e forte delusione per tutti, nonostante le tante critiche piovute sulle stesse novità per le pensioni, perché ancora per pochi, perché ancora sperimentali.