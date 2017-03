Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 imprese rilanciano pensioni e regole occupazione da sole

Ancora esempi di imprese che rilanciano in autonomia novità per le pensioni e per l’occupazione: quali sono e cosa prevedono

Lo Stato temporeggia ancora, tra richieste e discussioni, e le imprese continuano ad andare avanti in piena autonomia con novità per le pensioni, misure assistenziali e nuove regole interne di rilancio dell’occupazione. Contrarie tanto alle attuali norme pensionistiche in vigore, ma anche alle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, e contrarie alle regole per l’occupazione introdotte dal precedente esecutivo, varie imprese stanno lavorando per modificarne la gestione interna. E probabilmente ai casi già noti ne seguiranno altri prima che l’esecutivo approvi modifiche e novità per le pensioni strutturali e universali per tutti. Diversi sono, infatti, già i casi che continuano a susseguirsi, come:

Luxottica; l’azienda lattiero-casearia italiana di Vicenza; Lamborghini; Ducati.

Alcuni casi di imprese che hanno avviato novità per le pensioni e non solo

Tra i casi di imprese che hanno iniziato in piena autonomia ad avviare novità per le pensioni e misure assistenziali, quello già noto di Luxottica, che ha definito un nuovo bonus vita (del valore compreso tra i 30mila e i 70mila euro per le famiglie dei propri dipendenti in caso di loro scomparsa anche fuori dal luogo di lavoro) e un patto generazionale per prepensionamenti (per coloro cui mancano tre anni alla pensione normale) e contestuali nuove assunzioni. Tra le ultime notizie, il caso di una antica azienda lattiero-casearia di Vicenza che ha dato il via, nella sua impresa, un nuovo bonus destinato ai dipendenti che faranno figli. Il bonus è di 1.500 euro e mira a sostenere tutti i lavoratori che volessero far figli e crearsi una famiglia, rappresentando un aiuto economico non indifferente.

I casi Lamborghini e Ducati tra nuove regole occupazione e novità per le pensioni

Altri casi di imprese che in piena autonomia hanno modificato regole di occupazione e introdotto novità per le pensioni sono Lamborghini e Ducati: le ultime notizie, infatti, parlano di due accordi, uno per Lamborghini e uno per Ducati, strettamente collegati alle regole per occupazione e gestione attività volute dal precedente esecutivo. Ciò che i nuovi accordi si propongono di fare non è modificare le stesse regole occupazionali oggi in vigore ma rivederne la gestione. Le novità prevedono, in particolare:

diritto a un confronto sindacale in caso di licenziamento individuale, prima che la procedura arrivi alla direzione territoriale del lavoro, per cercare di salvare il proprio posto di lavoro, attraverso, per esempio, ricollocazione professionale o staffetta; confronto obbligatorio in caso di demansionamento, possibilità cancellata dalle nuove norme per l’occupazione ma importante per cercare mantenere retribuzione e professionalità raggiunte; confronto tra sindacati e azienda prima dell’introduzione di sistemi di controllo a distanza.

Non solo modifiche delle attuali norme per l’occupazione in vigore: stando alle ultime e ultimissime notizie, infatti, Ducati avrebbe anche già avviato novità per le pensioni interne e ha stabilito che chi maturerà i requisiti pensionistici attualmente richiesti entro i prossimi 30 mesi potrà chiedere di lasciare anzitempo la propria occupazione ricorrendo alla staffetta, continuando a percepire dall'azienda un assegno pari all'80% dello stipendio ricevuto in servizio fino alla maturazione della normale pensione finale, a condizione di avvio di contestuali assunzioni di più giovani.