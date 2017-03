Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il più forte oppositore perde credibilità in UE

Nel processo di riassegnazione delle nomine dei vertici delle aziende controllate dallo Stato, il responsabile del Dicastero del Tesoro sembra esserne uscito perdente e soprattutto per quanto riguarda i vertici di Poste Italiane, la conseguenza potrebbe essere quella di dire addio al piano di privatizzazione delle stesse Poste che, in maniera più estesa, potrebbe compromettere quel cammino di lavoro verso la riduzione del debito pubblico sempre più necessaria, il che potrebbe tradursi in una reale apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese dalla Comunità.

La posizione del ministro dell’Economia e problema credibilità con Ue

Con le ultime mosse errate del ministro dell'Economia Padoan, più volte sottolineate, sembra essere diminuita la sua credibilità agli stessi occhi dell'Ue e molto di un suo futuro si potrà ancora meglio capire dopo la presentazione della prima stesura del nuovo documento di programmazione economica, in programma il prossimo 10 aprile, e la definizione di quelle misure correttive da 3,4 miliardi di euro richieste dalla stessa Ue proprio per evitare la procedura di infrazione. Di certo c’è che all’indomani fallimento delle politiche economiche che avrebbero dovuto rilanciare la crescita economica dell’Italia; degli investimenti per la definizione della nuova norme per l’occupazione; del taglio delle imposte alle imprese; degli 80 euro che non hanno contribuito al rilancio dei consumi; e del nuovo piano Industria 4.0 non sta spingendo gli investimenti così come si prevedeva, il ministro dell’Economia si ritrova in una posizione decisamente difficile e ancora peggio si prospetta la situazione alla luce delle ultime notizie sulla sua incertezza di come trovare 3,4 miliardi di euro per le misure correttive.

Lui, chi si è sempre opposto alle novità per le pensioni, continuando a non reputarle prioritarie per il nostro Paese, potrebbe ora cambiare idea. E si tratterebbe di una ennesima posizione che dimostrerebbe una ulteriore perdita di credibilità in Ue. Erano, infatti, d’accordo Ue e ministro dell’Economia italiano su no a novità per le pensioni di modifica dell’attuale sistema in Italia, ma si tratta di un no da parte della Comunità non di contrarietà a novità per le pensioni ma soprattutto perché particolarmente attenta alla tenuta dei conti pubblici e le attuali norme pensionistiche, per quanto rigide, sono le uniche che riescono a garantire sostenibilità finanziaria nel nostro Paese. Del resto, in altre nazioni, come Germania e Francia, le novità per le pensioni di abbassamento dell’età pensionabile sono state approvate senza alcun problema da parte della stessa Ue. Il problema è che il nostro Paese non è stato mai in grado finora di dimostrare i vantaggi positivi che deriverebbero dall’approvazione di novità per le pensioni.

Necessità di convincere Ue dei benefici delle novità per le pensioni e quali sarebbero

Vi sono chiare vicende italiane che, come facilmente immaginabile, condizionano fortemente il giudizio dell’Ue nei confronti del nostro Paese, ma bisognerebbe andarvi oltre e cercare di valutare in maniera oggettiva tutto quello che l’Italia fa con impegno e grandi sforzi, aprendo anche alle novità per le pensioni, considerandone effetti, benefici e vantaggi, che, ad un attento sguardo, non sono affatto pochi. Quelle novità per le pensioni importanti, come la quota 100, che l’Ue ha sempre bloccato nel nostro Paese, sarebbero, in realtà, misure che permetterebbero di rispondere alle stesse richieste europee di rilancio dell’occupazione. L’Ue, infatti, ormai da tempo chiede di dare nuova spinta al lavoro, soprattutto giovanile, alla crescita economica, e se aprisse ad una analisi delle novità per le pensioni di cui da tempo si discute in Italia, ma se anche il nostro Paese fosse in grado di spiegarne i vantaggi, probabilmente la situazione potrebbe cambiare.

Con le novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti, o una revisione dell’attuale sistema pensionistico per ammorbidire gli attuali requisiti pensionistici fissati, si potrebbe puntare a:

dare nuova spinta all’occupazione giovanile, attraverso prepensionamenti dei lavoratori più anziani e nuove assunzioni di giovani in posti lasciati liberi:

nuova spinta alla produttività, risultato delle assunzioni dei giovani, esperi conoscitori delle nuove tecnologie; nuova spinta ai consumi; vantaggi in termini di risparmi che si accumulerebbero, nel lungo periodo, derivanti dagli oneri imposti dalle novità per le pensioni di prepensionamento, di quota 100 e di quota 41 per tutti, a carico di chi deciderebbe di andare in pensione prima.